Воина оцеля на ръба в дуела с Гръмотевицата

WORLD SNOOKER Нийл Робъртсън се оттегля към стола си зад гърба на Кайрън Уилсън, който разглежда каква маса е получил от австралиеца.

Кайрън Уилсън победи Нийл Робъртсън с 6:5 и попълни компанията за 1/2-финалите на "Мастърс" - втория за сезона турнир от Тройната корона в снукъра. За радост на пълната зала "Александра Палас в Лондон англичанинът надделя над австралиеца по особено драматичен начин.

Воина от Кетъринг първо поведе с 4:1 фрейма, а после изостана с 4:5, преди да изтръгне последните две партии и да лиши Гръмотевицата от Мелбърн от възможността да се бори за трети трофей от надпреварата след 2012 и 2022 г. Самият британец пък продължава да преследва първата си титла от "Мастърс", след като загуби два пъти финала - през 2018 и 2025 г.

"Беше удоволствие да участвам в такъв мач - сподели въодушевеният Кайрън. - Пропуснах черната, за да поведа с 4:0, което беше ученическа грешка. След това още веднъж черната от позицията ѝ при 4:4. Нийл изглеждаше, сякаш има предимство в този момент. Имах и малко късмет в точния момент, когато изоставах с 4:5 и можеше всичко да приключи. Вкарах наистина добра дълга червена и разчистих за 5:5. Когато се върнахме в залата за решаващия фрейм, публиката крещеше името ми, което ме накара да настръхна. Надявам се феновете тази вечер да са се прибрали щастливи у дома."

THE WARRIOR IS IN SEMI-FINAL SATURDAY! 💥



Kyren Wilson survived a decider to down Neil Robertson 6-5 with three centuries along the way.#TheMasters | @JohnstonesUK pic.twitter.com/cOFbv20yon — WST (@WeAreWST) 16 януари 2026 г.

За място във финала в неделя Уилсън ще спори с китайската сензация У Идзъ. 22-годишният вундеркинд размаза сънародника си Сяо Гуодун с 6:0 в другия петъчен 1/4-финал и продължава напред със само два загубени фрейма в турнира. В дебютния си мач азиатецът детронира миналогодишния шампион Шон Мърфи с 6:2.

У направи един сенчъри брейк (112) и още четири тежки серии над 50 точки (93, 60, 84, 97) в мача срещу Сяо. Той има шанс да се превърне в седмия играч, който печели "Мастърс" при първото си участие в надпреварата между играчите от Топ 16 на ранглистата. Досега това са постигали само Джон Спенсър (1975), Дъг Маунтджой (1977), Тери Грифитс (1980), Стивън Хендри (1989), Марк Селби (2008) и Ян Бинтао (2021).

"Играх добре днес и не му дадох много шансове. Много добри приятели сме извън масата, но когато играем мач, и двамата даваме всичко от себе си - коментира Идзъ победата си над Гуодун. - Вкарах някои ключови далечни удари и в защита бях силен. Опитах се да се наслаждавам на това, че съм там, и не исках да се напрягам. Утре се надявам да мога да се представя още по-добре и да направя още по-вълнуващ мач за феновете, които ме подкрепят и обичат този спорт."

WHAT PRESSURE?! 🤯



Wu Yize STORMS to a whitewash win over Xiao Guodong to reach a first Triple Crown semi-final.#TheMasters | @JohnstonesUK pic.twitter.com/dYl8tBD1s5 — WST (@WeAreWST) 16 януари 2026 г.

"МАСТЪРС" 2026



1/4-финали (6 от 11)

№13 У Идзъ (Кит) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 6:0

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - №4 Кайрън Уилсън (Анг) 5:6

№3 Джъд Тръмп (Анг) - №10 Марк Алън (СИрл) 6:2

№7 Джон Хигинс (Шот) - №2 Джао Синтун (Кит) 6:5



1/2-финали (6 от 11)

У Идзъ - Кайрън Уилсън 17.I, 21:00

Джъд Тръмп - Джон Хигинс 17.I, 15:00