"Мастърс" роди парадокс: 8х8 = 6:2

WORLD SNOOKER Нийл Робъртсън беше последният, който спечели своя мач от I кръг в "Александра Палас" - с 6:2 разбира се.

По безпрецедентен начин се разви първият кръг от най-престижния турнир извън ранкинг системата на снукъра - "Мастърс" в Лондон. Всички осем мача на старта на надпреварата между играчите от Топ 16 приключиха с един и същи резултат - 6:2.

Осем мача по осем фрейма, които накараха любителите на нумерологията да разпалят въображението си. Още повече че и годината е 26-а - вече изписвана от някои като 202:6.

Почитателите на букмейкърските конспирации също имат храна за размисъл. Според различни източници - от Световния снукър тур (WST) до Би Би Си, вероятността за такъв развой се изчислява между 1,9 млн. и 20 млн. към едно.

С други думи, ако някой е направил залог преди началото на турнира, че осемте двубоя ще приключат с точен резултат 6:2, днес умножава вложението си по число с поне шест нули. Но засега няма информация за фалирали хазартни оператори.

🤨 The 202-6 Masters



Shaun Murphy 2-6 Wu Yize

Mark Selby 2-6 Xiao Guodong

Mark Williams 2-6 Mark Allen

Gary Wilson 2-6 Zhao Xintong

Si Jiahui 2-6 Kyren Wilson

Barry Hawkins 2-6 John Higgins

Ding Junhui 2-6 Judd Trump pic.twitter.com/daYYX110T7 — WST (@WeAreWST) 14 януари 2026 г.

Парадоксалният списък от резултати беше завършен късно снощи от Нийл Робъртсън, който победи Крис Уейклин в последния 1/8-финал. Ясно е с каква разлика. До почивката двубоят вървеше равностойно и двамата се оттеглиха за 15-минутна пауза при 2:2.

След това обаче австралиецът спечели четири поредни фрейма, изстрелвайки три сенчъри брейка - 116, 135 и 102 точки. И остави в изумление както феновете в зала "Александра Палас", така и милиони пред ТВ екраните, невярващи, че случващото се е възможно.

"Накрая наистина исках да спечеля с 6:2, в случай че някой е заложил един паунд за този резултат във всички осем мача! - коментира с усмивка Гръмотевицата. - Винаги получавам огромна подкрепа тук и съм поласкан от това. Защото е трудно да си австралиец тук и да се опитваш да привлечеш публиката на своя страна, когато играеш срещу някой от Обединеното кралство. Феновете винаги са били прекрасни в отношението си към мен и се надявам, че когато играя добре, това е нещото, което те искат да видят."

NEIL ROBERTSON IS INTO THE QUARTER-FINAL! 🔥



The Thunder from Down Under completes YET ANOTHER 6-2 victory in Round 1, and will face Kyren Wilson in the last eight.#TheMasters | @johnstonesuk pic.twitter.com/OHhWEkqlsF — WST (@WeAreWST) 14 януари 2026 г.

Четвъртфиналите в "Али Пали" започват с два мача днес и ще приключат с два мача утре. Към момента изглежда елементарно да се прогнозира при какъв резултат ще свърши всеки от тях, защото форматът отново е "6 от 11".

Все пак остава интрига - 6:2 за кого?

"МАСТЪРС" 202:6



I кръг (6 от 11)

№1 Шон Мърфи (Анг) - №13 У Идзъ (Кит) 2:6

№8 Марк Селби (Анг) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 2:6

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - Крис Уейклин (Анг) 6:2

№4 Кайрън Уилсън (Анг) - №15 Съ Дзяхуей (Кит) 6:2

№3 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Дин Дзюнхуей (Кит) 6:2

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №10 Марк Алън (СИрл) 2:6

№7 Джон Хигинс (Шот) - №14 Бари Хоукинс (Анг) 6:2

№2 Джао Синтун (Кит) - №16 Гари Уилсън (Анг) 6:2



1/4-финали (6 от 11)

У Идзъ - Сяо Гуодун 16.I, 15:00

Нийл Робъртсън - Кайрън Уилсън 16.I, 21:00

Джъд Тръмп - Марк Алън 15.I, 21:00

Джон Хигинс - Джао Синтун 15.I, 15:00