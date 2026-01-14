Медия без
"Мастърс" роди парадокс: 8х8 = 6:2

Всички осем мача от I кръг на снукър класиката приключиха с еднакъв резултат

Днес, 10:13
Нийл Робъртсън беше последният, който спечели своя мач от I кръг в "Александра Палас" - с 6:2 разбира се.
WORLD SNOOKER
Нийл Робъртсън беше последният, който спечели своя мач от I кръг в "Александра Палас" - с 6:2 разбира се.

По безпрецедентен начин се разви първият кръг от най-престижния турнир извън ранкинг системата на снукъра - "Мастърс" в Лондон. Всички осем мача на старта на надпреварата между играчите от Топ 16 приключиха с един и същи резултат - 6:2.

Осем мача по осем фрейма, които накараха любителите на нумерологията да разпалят въображението си. Още повече че и годината е 26-а - вече изписвана от някои като 202:6.

Почитателите на букмейкърските конспирации също имат храна за размисъл. Според различни източници - от Световния снукър тур (WST) до Би Би Си, вероятността за такъв развой се изчислява между 1,9 млн. и 20 млн. към едно.

С други думи, ако някой е направил залог преди началото на турнира, че осемте двубоя ще приключат с точен резултат 6:2, днес умножава вложението си по число с поне шест нули. Но засега няма информация за фалирали хазартни оператори.

Парадоксалният списък от резултати беше завършен късно снощи от Нийл Робъртсън, който победи Крис Уейклин в последния 1/8-финал. Ясно е с каква разлика. До почивката двубоят вървеше равностойно и двамата се оттеглиха за 15-минутна пауза при 2:2.

След това обаче австралиецът спечели четири поредни фрейма, изстрелвайки три сенчъри брейка - 116, 135 и 102 точки. И остави в изумление както феновете в зала "Александра Палас", така и милиони пред ТВ екраните, невярващи, че случващото се е възможно.

"Накрая наистина исках да спечеля с 6:2, в случай че някой е заложил един паунд за този резултат във всички осем мача! - коментира с усмивка Гръмотевицата. - Винаги получавам огромна подкрепа тук и съм поласкан от това. Защото е трудно да си австралиец тук и да се опитваш да привлечеш публиката на своя страна, когато играеш срещу някой от Обединеното кралство. Феновете винаги са били прекрасни в отношението си към мен и се надявам, че когато играя добре, това е нещото, което те искат да видят."

Четвъртфиналите в "Али Пали" започват с два мача днес и ще приключат с два мача утре. Към момента изглежда елементарно да се прогнозира при какъв резултат ще свърши всеки от тях, защото форматът отново е "6 от 11".

Все пак остава интрига - 6:2 за кого?

 

"МАСТЪРС" 202:6

I кръг (6 от 11)

№1 Шон Мърфи (Анг) - №13 У Идзъ (Кит) 2:6
№8 Марк Селби (Анг) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 2:6

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - Крис Уейклин (Анг) 6:2
№4 Кайрън Уилсън (Анг) - №15 Съ Дзяхуей (Кит) 6:2

№3 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Дин Дзюнхуей (Кит) 6:2
№6 Марк Уилямс (Уелс) - №10 Марк Алън (СИрл) 2:6

№7 Джон Хигинс (Шот) - №14 Бари Хоукинс (Анг) 6:2
№2 Джао Синтун (Кит) - №16 Гари Уилсън (Анг) 6:2

1/4-финали (6 от 11)

У Идзъ - Сяо Гуодун 16.I, 15:00
Нийл Робъртсън - Кайрън Уилсън 16.I, 21:00

Джъд Тръмп - Марк Алън 15.I, 21:00
Джон Хигинс - Джао Синтун 15.I, 15:00

 

