Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Воина отсрами Англия в снукър дуела с Китай

Първите шест мача на "Мастърс" приключиха с един и същи резултат - 6:2

Днес, 09:32
Кайрън Уилсън се концентрира, за да изпълни удар с механичния мост по време на мача срещу Съ Дзяхуей.
WORLD SNOOKER
Кайрън Уилсън се концентрира, за да изпълни удар с механичния мост по време на мача срещу Съ Дзяхуей.

Кайрън Уилсън победи Съ Дзяхуей с 6:2 фрейма и донесе първи успех за Англия срещу Китай в разразилото се съперничество между двете съвременни топ сили в снукъра по време на тазгодишния "Мастърс" в Лондон. От началото на турнира в "Александра Палас" това беше четвърти двубой между представители на двете страни, като първите три бяха спечелени от азиатците със същия резултат - У Идзъ срещу Шон Мърфи, Сяо Гуодун срещу Марк Селби и Джао Синтун срещу Гари Уилсън.

Удивителното е, че всъщност абсолютно всички шест изиграни мача дотук в надпреварата между състезателите от Топ 16 приключиха с еднакъв резултат - 6:2. Тъкмо такава разлика се получи и в снощния късен двубой между Джон Хигинс и Бари Хоукинс, спечелен от шотландската легенда.

Последните два двубоя от I кръг са днес, като единият от тях отново е англо-китайски дуел - между настоящия №1 в света Джъд Тръмп и бившия лидер в ранглистата Дин Дзюнхуей. Победителят от него ще се изправи на 1/4-финалите срещу друг състезател, заемал първото място - северноирландеца Марк Алън.

Другият днешен мач пък противопоставя австралиеца Нийл Робъртсън срещу англичанина Крис Уейклин, заел в последния момент мястото в схемата на отказалия участие рекордьор с 8 титли от "Мастърс" Рони О`Съливан. Спечелилият ще бъде съперник на Кайрън Уилсън в следващия кръг.

"В тази епоха трябва да играеш атакуващ снукър, защото продължителните фреймове отнемат твърде много от теб - коментира Воина от Кетъринг след победата си над Съ Дзяхуей във вторник. - Затова исках да ускоря темпото и да играя по естествен начин. Играя снукър от шестгодишна възраст, така че винаги ме е разочаровало, когато хората казват, че не съм натурален играч в сравнение с другите. Беше хубаво да оставя това настрана и да играя добър, плавен снукър, а няма по-добро място за това от Али Пали."

Джон Хигинс също беше щастлив от играта си на старта на турнира. Във II кръг негов съперник ще бъде световният шампион Джао Синтун.

"Възхитен съм от начина, по който удрях топката тази вечер - сподели 50-годишният ветеран от Шотландия. - Бях изненадан колко добре играх, защото не тренирах толкова много по Коледа, след това бях в Китай, а след това бях заседнал за няколко дни в Амстердам, чакайки полет за вкъщи. Така че не беше най-добрата подготовка, но исках да се насладя тази вечер. Стигнах до етап в живота си, в който просто се усмихвам повече и оставам спокоен. Преди бях напрегнат, опитвах се толкова много да се подготвя за мачове, но вече това не работи. Наистина ще се радвам да играя с Джао, защото той играе с наистина добро темпо и е страхотен. Ще му отнеме малко време, но той ще се установи и ще бъде постоянно един от най-добрите играчи в света."

 

"МАСТЪРС" 2026

I кръг (6 от 11)

№1 Шон Мърфи (Анг) - №13 У Идзъ (Кит) 2:6
№8 Марк Селби (Анг) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 2:6

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - Крис Уейклин (Анг) 14.I, 21:00
№4 Кайрън Уилсън (Анг) - №15 Съ Дзяхуей (Кит) 6:2

№3 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Дин Дзюнхуей (Кит) 14.I, 15:00
№6 Марк Уилямс (Уелс) - №10 Марк Алън (СИрл) 2:6

№7 Джон Хигинс (Шот) - №14 Бари Хоукинс (Анг) 6:2
№2 Джао Синтун (Кит) - №16 Гари Уилсън (Анг) 6:2

 

MAX AT THE MASTERS? 👀 | Kyren Wilson vs Si Jiahui | Johnstone's Paint Masters 2026
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is here. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the the ...
YouTube
CLASSY PERFORMANCE! Kyren Wilson Rediscovers Form vs Si Jiahui | 2026 Johnstone Paint Masters
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is here. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the the ...
YouTube
WE'VE "NEVER" SEEN THIS FROM HIM! 🤔 | Barry Hawkins vs John Higgins | Johnstone's Paint Masters 2026
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is here. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the the ...
YouTube
INCREDIBLE FRAME! | John Higgins vs Barry Hawkins | Johnstone's Paint Masters 2026
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is here. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the the ...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Мастърс, Кайрън Уилсън, Съ Дзяхуей, Джон Хигинс, Бари Хоукинс

Още новини по темата

Световният шампион спечели първата си победа на "Мастърс"
13 Яну. 2026

Вундеркинд помете шампиона на "Мастърс"
12 Яну. 2026

Рекордьорът О`Съливан пак се отказа от "Мастърс"
10 Яну. 2026

Клуб "147" прие 87-ия си член
03 Яну. 2026

14-ият турнир за сезона излъчи 13-и различен шампион
22 Дек. 2025

Ветеран стана вторият аматьор с ранкинг титла в снукъра
14 Дек. 2025

9 г. по-късно Селби направи хеттрик на UK Championship
08 Дек. 2025

Веселяка е претендентът за титлата на Асото в Йорк
07 Дек. 2025

Две супердербита ще определят финалистите на UK Championship
06 Дек. 2025

И световният шампион приключи безславно в Йорк
05 Дек. 2025

UK Championship свърши в I кръг за петима от Топ 16
03 Дек. 2025

Световният шампион извоюва първа титла след "Крусибъл"
22 Ноем. 2025

Селби е за първи път "Шампион на шампионите"
17 Ноем. 2025

22-годишен китаец извоюва първа ранкинг титла
09 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?