Воина отсрами Англия в снукър дуела с Китай

Кайрън Уилсън победи Съ Дзяхуей с 6:2 фрейма и донесе първи успех за Англия срещу Китай в разразилото се съперничество между двете съвременни топ сили в снукъра по време на тазгодишния "Мастърс" в Лондон. От началото на турнира в "Александра Палас" това беше четвърти двубой между представители на двете страни, като първите три бяха спечелени от азиатците със същия резултат - У Идзъ срещу Шон Мърфи, Сяо Гуодун срещу Марк Селби и Джао Синтун срещу Гари Уилсън.

Удивителното е, че всъщност абсолютно всички шест изиграни мача дотук в надпреварата между състезателите от Топ 16 приключиха с еднакъв резултат - 6:2. Тъкмо такава разлика се получи и в снощния късен двубой между Джон Хигинс и Бари Хоукинс, спечелен от шотландската легенда.

The first six games of the Masters Snooker have all finished 6-2 😮 pic.twitter.com/kr7wBm5qSi — BBC Sport (@BBCSport) 13 януари 2026 г.

Последните два двубоя от I кръг са днес, като единият от тях отново е англо-китайски дуел - между настоящия №1 в света Джъд Тръмп и бившия лидер в ранглистата Дин Дзюнхуей. Победителят от него ще се изправи на 1/4-финалите срещу друг състезател, заемал първото място - северноирландеца Марк Алън.

Другият днешен мач пък противопоставя австралиеца Нийл Робъртсън срещу англичанина Крис Уейклин, заел в последния момент мястото в схемата на отказалия участие рекордьор с 8 титли от "Мастърс" Рони О`Съливан. Спечелилият ще бъде съперник на Кайрън Уилсън в следващия кръг.

HE'S WELL AND TRULY BACK! 🙌



Kyren Wilson authoritatively defeats Si Jiahui 6-2 to progress to the last eight at Ally Pally!



It's the fifth consecutive match to finish at this scoreline.#TheMasters | @johnstonesuk pic.twitter.com/4OQrcGoF6H — WST (@WeAreWST) 13 януари 2026 г.

"В тази епоха трябва да играеш атакуващ снукър, защото продължителните фреймове отнемат твърде много от теб - коментира Воина от Кетъринг след победата си над Съ Дзяхуей във вторник. - Затова исках да ускоря темпото и да играя по естествен начин. Играя снукър от шестгодишна възраст, така че винаги ме е разочаровало, когато хората казват, че не съм натурален играч в сравнение с другите. Беше хубаво да оставя това настрана и да играя добър, плавен снукър, а няма по-добро място за това от Али Пали."

Джон Хигинс също беше щастлив от играта си на старта на турнира. Във II кръг негов съперник ще бъде световният шампион Джао Синтун.

"Възхитен съм от начина, по който удрях топката тази вечер - сподели 50-годишният ветеран от Шотландия. - Бях изненадан колко добре играх, защото не тренирах толкова много по Коледа, след това бях в Китай, а след това бях заседнал за няколко дни в Амстердам, чакайки полет за вкъщи. Така че не беше най-добрата подготовка, но исках да се насладя тази вечер. Стигнах до етап в живота си, в който просто се усмихвам повече и оставам спокоен. Преди бях напрегнат, опитвах се толкова много да се подготвя за мачове, но вече това не работи. Наистина ще се радвам да играя с Джао, защото той играе с наистина добро темпо и е страхотен. Ще му отнеме малко време, но той ще се установи и ще бъде постоянно един от най-добрите играчи в света."

"МАСТЪРС" 2026

I кръг (6 от 11)

№1 Шон Мърфи (Анг) - №13 У Идзъ (Кит) 2:6

№8 Марк Селби (Анг) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 2:6

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - Крис Уейклин (Анг) 14.I, 21:00

№4 Кайрън Уилсън (Анг) - №15 Съ Дзяхуей (Кит) 6:2

№3 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Дин Дзюнхуей (Кит) 14.I, 15:00

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №10 Марк Алън (СИрл) 2:6