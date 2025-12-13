Ветеран стана вторият аматьор с ранкинг титла в снукъра

Ден преди 49-ия си рожден ден Алфи Бърдън заслужи своята първа титла в професионалната верига на снукъра. Роденият на 14 декември 1976 г. англичанин триумфира като шампион в уникалния по рода си турнир "Шутаут" и стана едва вторият аматьор в историята, спечелил надпревара от ранкинг системата на джентълменския спорт.

Куриозното е, че в откриващия ден на турнира в Блекпул Бърдън дори не знаеше, че има място в състезанието, но в крайна сметка вдигна трофея. На финала в събота вечер той срази световния шампион от 2015 г. Стюърт Бингам с 63:8 т. в 10-минутния единствен фрейм, за да ликува с първата си купа три десетилетия след като за първи път стана професионалист.

Ветеранът Алфи изпадна от професионалния тур в края на миналия сезон и след като завърши едва на 20-о място в списъка с най-добрите играчи на квалификационната верига Q School, не очакваше да му бъде предложено място в "Шутаут". В сряда сутринта в 9:30 ч. обаче той получи обаждане от офиса на Световния тур (WST), за да научи, че Алекс Кленшоу се е оттеглил и че за него има място в жребия, ако успее да стигне от Лондон до Блекпул навреме за следобедната сесия.

ALFIE BURDEN HAS DONE IT! 🏆



He only got the call to enter the tournament on Wednesday morning — now the Londoner is the #ShootOut champion and a ranking event winner for the first time in his career.



Burden defeats Stuart Bingham 63–8 in the final. pic.twitter.com/jh7EvQj6Tk — WST (@WeAreWST) 13 декември 2025 г.

Пет часа по-късно той беше на място в зала "Тауър Съркъс" и в следващите четири дни спечели седем мача, за да постигне най-големия успех в кариерата си, започнала през 1994 г. По-рано тази година Бърдън спечели и титлата на световното първенство за ветерани, но съботният триумф несъмнено е най-значимият в живота му в снукъра. В Блекпул англичанинът победи последователно Дейвид Лили (49:46), Ишприйт Сингх Чадха (85:28), Гари Уилсън (62:21), Лиъм Хайфилд (42:23), Закари Ричардсън (42:7) и Нопон Саенгхам (79:14) по пътя към финала.

Бившият №38 в света никога преди не беше стигал по-далеч от 1/4-финалите на ранкинг турнир, а сега се превърна в едва втория аматьор, спечелил такава титла, след настоящия световен шампион Джао Синтун, покорил Шефилд през пролетта. Шампионският чек от 50 000 британски паунда е най-големият в кариерата му и може да се окаже достатъчен, за да си върне той мястото в тура през следващия сезон чрез едногодишната ранглиста.

"Не мога да повярвам, че го спечелих - сподели Бърдън, който в юношеските си години беше обещаващ футболист в школата на "Арсенал", преди да премине към снукъра след тежка контузия в коляното. - В сряда сутринта отидох да плувам и носех само телефона със себе си, защото загубих ключа от шкафчето си във фитнеса. Тръгнах към басейна, погледнах телефона си и видях, че имам пропуснато обаждане. Звъннах обратно и разбрах, че имам място в "Шутаут". Преоблякох се, хукнах към клуба да си взема щеката, тичах до вкъщи да си взема панталоните и обувките, след което се качих на M1."