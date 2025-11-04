Медия без
Китайка вдигна дамската летва в снукъра на 145

Бай Юлу счупи рекорда за най-голям брейк на жена в професионалния тур

Днес, 09:05
22-годишната Бай Юлу е новата рекордьорка за най-висока серия сред дамите в Световния тур (WST).
Китайската състезателка Бай Юлу постави нов рекорд за най-голям брейк, постигнат от жена в професионалната верига на снукъра. 22-годишната азиатка направи серия от 145 точки при загубата си с 4:6 срещу своя сънародник Уан Синджун в I кръг на Международния шампионат на родна земя в Нандзин.

Бай композира историческия брейк в седмия фрейм, след който поведе с 4:3. Това обаче се оказа и последната спечелена от нея партия в мача.

Предишното върхово постижение сред дамите в Световния тур (WST) беше 137 на състезателката от Хонконг Нг Он-йее по време на тазгодишното Открито първенство на Англия в Брентууд през септември. На трето място във вечната класация е брейкът от 133 на Алисън Фишър на турнира "Дубай Класик" през 1992 г.

Най-високият официален брейк в женската верига на снукъра (WWS) е 140 точки и е притежание на 12-кратната световна шампионка при дамите Риан Евънс. Тя го е постигала два пъти - през 2008 г. в "Саут Коуст Класик" и през 2010 г. на дамския "Бритиш Оупън".

През март 2019 г. пък тайландката Минк Нутчарут стана първата и единствена до днес жена с регистриран максимум от 147 точки. Тя обаче го осъществи в тренировъчен мач срещу сънародничката си Вараттанун Сукриттанес в клуб "Хай Енд" в Банкок.

WORLD RECORD BREAK! 🙌 | Bai Yulu makes history in Nanjing | International Championship 2025
SIGN UP NOW for WST Play to watch a wide range of live and on-demand content throughout the season, plus other benefits including exclusive ticket priority f...
YouTube
