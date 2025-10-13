Машината от Уелс произведе 27-а титла с рекорд

На 50 г. Марк Уилямс продължава да трупа слава във визитката си в професионалния снукър. Машината за вкарване от Уелс стана шампион на "Си`ан Гран при" в едноименния китайски град и заслужи 27-ата си титла от ранкинг турнир, при това с рекорд.

На финала в зала "Цудзян" ветеранът разгроми Шон Мърфи с 10:3 фрейма. Уилямс предреши изхода на двубоя още в първата сесия, в която отвори разлика от 7:1. Левичарят взе и откриващата партия във втората сесия, след което Магьосника записа два поредни фрейма на своята сметка. Англичанинът имаше шанс да създаде допълнителна интрига, но направи пропуск при разработена маса в 12-ата партия и изгледа остатъка от срещата от стола си.

Новият шампион приключи двубоя с два сенчъри брейка (127, 122) и още шест серии над 50 точки (75, 73, 56, 68, 59, 65). Мърфи пък направи само три халф-сенчъри брейка (55, 69, 93).

TIMELESS. LEGEND. GENIUS!



Mark Williams becomes the OLDEST EVER ranking event winner, beating Shaun Murphy 10-3 in Xi'an!



It's ranking title 27 for the Welsh Potting Machine.#XianGP pic.twitter.com/pi6oiOM6yn — WST (@WeAreWST) 13 октомври 2025 г.

Така Марк Уилямс стана най-възрастният ранкинг шампион в историята на професионалния снукър със своите 50 г. и 206 дни. Досега рекордът принадлежеше на покойния Рей Риърдън, спечелил последния си трофей на 50 г. и 14 дни през 1982-ра.

С чека за 177 000 британски паунда Марк Уилямс се изкачва от 5-о на 4-то място в световната ранглиста и от №4 до №2 в едногодишния списък. С общо 27-ия си трофей пък Машината се доближава само на един от петата позиция във вечната класация на най-успешните играчи в джентълменския спорт, заемана сега от легендата Стив Дейвис с 28 ранкинг титли.