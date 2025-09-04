"Евроспорт" и HBO Max ще са дом на снукъра поне до 2031 г.

Warner Bros. Discovery Милионите европейски фенове на Рони О`Съливан ще продължат да гледат него и останалите суперзвезди на снукъра по "Евроспорт" най-малко до края на сезон 2030/2031 г.

Най-значимите турнири от професионалната верига в снукъра ще продължат да се излъчват в ефирните канали на "Евроспорт" и в дигиталната платформа на HBO Max поне до лятото на 2031 г. Притежателят на изключителните ТВ права за Европа "Уорнър Брос Дискавъри" (WBD) подписа договор за нови пет сезона със световния снукър тур (WST), който ще удължи сътрудничеството между двете страни на почти три десетилетия.

"Евроспорт" се превърна в телевизионен дом на снукъра на Стария континент през 2003 г. и оттогава неизменно излъчва всички най-важни събития от календара на джентълменския спорт. В портфолиото на паневропейската спортна телевизия влизат както състезанията от т. нар. "Тройна корона" - световното първенство в Шефилд, Шампионатът на Обединеното кралство в Йорк и "Мастърс" в Лондон, така и другите най-престижни надпревари на WST като "Саудитския Мастърс", "Шанхай Мастърс" и Шампионата на тура.

По данни от WBD през сезон 2024/2025 снукър аудиторията на "Евроспорт" е надхвърлила 88 млн. индивидуални зрители. Телевизията е излъчила над 1500 часа от играта на всеки от своите 50 пазара в Европа. Сред тях не влизат Великобритания и Ирландия, където турнирите на WST се излъчват от TNT Sports.

"Радваме се да продължим дългогодишното си успешно партньорство с World Snooker Tour, за да продължим да разказваме историите на емблематичните играчи, които поставят нови рекорди и предоставят повече драма и интензивност на масата през цялата година - коментира Троян Пайо, старши вицепрезидент по придобиване и управление на спортни права в WBD за Европа. - С повече от две десетилетия опит и експертиза в снукъра, демонстрирани чрез продуцирането на предавания от най-големите турнири в света, ние сме в идеалната позиция да предоставим широк достъп до играта. на милионите ѝ фенове в Европа."

Главният търговски директор на WST Питър Райт пък заяви:

"Евроспорт" изигра толкова важна роля в популяризирането на нашия спорт на целия континент. Срещаме толкова много фенове, които казват, че първото им преживяване със снукъра е било гледането на "Евроспорт". И, разбира се, много професионални играчи от страни като Белгия, Полша и Германия също са открили нашия спорт по този начин. Гордеем се, че сме издигнали снукъра до ниво, на което той стои редом с огромни събития като олимпийските игри, тенис турнирите от Големия шлем и "Тур дьо Франс" като водещо спортно съдържание на "Евроспорт" и HBO Max. Приветстваме възможностите за сътрудничество с "Уорнър Брос Дискавъри" в областта на спорта и по-широкото съдържание - и особено ни хареса, че Бен Афлек и Джон Бернтал промотираха нашето световно първенство! Очакваме с нетърпение да надградим дългогодишното си партньорство с WBD през следващите пет години и отвъд."