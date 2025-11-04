"Максималният" рекорд в снукъра вече виси на косъм

WORLD SNOOKER Зак Шуърти стана 41-вият играч с повече от един максимум в професионалния тур. Общо 84 състезатели са правили 147 в официален мач.

Зак Шуърти произведе втория максимален брейк в кариерата си в професионалния снукър. 34-годишният англичанин направи перфектната серия от 147 точки в третия фрейм от победата с 6:5 срещу ирландеца Аарън Хил в III кръг на Международния шампионат в Нандзин.

По ирония на съдбата първият максимум във визитката на Шуърти също беше постигнат на китайска земя - по време на "Уърлд Оупън" в Юшан през 2024 г. Сега Зак е в позиция да подели чека от 5000 британски паунда за най-висок брейк в турнира с Гари Уилсън, който направи 147 в квалификациите, играни в началото на октомври.

Zak Surety got the second 147 of his career at the #InternationalChampionship



But before today he was unsure if he was ever going to hit a maximum again! pic.twitter.com/B5bb27fnqa — WST (@WeAreWST) 4 ноември 2025 г.

Това е 14-ият максимален брейк от началото на сезона, което е само с един по-малко от абсолютния рекорд в рамките на една кампания - 15. Той беше поставен през миналия сезон, който досега беше и единственият друг в историята с поне 14 съвършени комбинации.

През 2024/2025 г. кота "14" беше достигната едва през април, докато сега се случи още в началото на ноември. До края на сезона има още цели шест месеца.

Общият брой на 147-иците в снукъра вече е 231. Те са постигнати за над четири десетилетия след първия регистриран максимум - на Стив Дейвис от 11 януари 1982 г., като 190 от тях са осъществени през XXI век.