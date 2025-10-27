Джакпота изстрада първата си титла

WORLD SNOOKER Джак Лисовски е вдигнал триумфално ръце пред зрителите в зала "Уотърфронт Арина" в най-славния миг от кариерата си досега.

15 години след като стана професионалист Джак Лисовски спечели своята първа ранкинг титла в снукъра. В изцяло английски финал на Откритото първенство на Северна Ирландия Джакпота надделя над своя добър приятел и №1 в световната ранглиста Джъд Тръмп с 9:8.

До решаващия фрейм в зала "Уотърфронт Арина" в Белфаст се стигна, след като нито един от двамата не можа да се откъсне с повече от една партия разлика в целия мач. Последният аванс на Асото в колодата беше при 7:6, а след това успя да изравни при 8:8.

В дисайдъра драмата беше наелектризираща. Кулминацията беше поредица от четири удара, в която и двамата играчи пропуснаха лесни червени топки по два пъти поред. След втората грешка на Тръмп, 34-годишният Лисовски се възползва от възможността и затвори двубоя, едва удържайки сълзите си при последните вкарвания.

Последваха трогателни сцени, в които Джак отпусна емоциите си и се разплака на рамото на Джъд, срещу когото по ирония на съдбата загуби три от предишните си шест ранкинг финала. След това шампионът посвети дебютния си трофей на своя покоен баща, починал през март.

"Мисля за този момент, откакто бях на шест или седем години. Сюрреалистично е - каза Лисовски. - Джъд е най-добрият ми приятел, откакто бях на 14 години. Той беше до мен мен в ресторанта в Хонконг преди осем месеца, когато получих съобщението за татко. Той е най-добрият приятел, когото бих могъл да искам, най-близкото нещо, което бих могъл да имам като брат. Когато баща ми почина, казах на приятеля си, че никога няма да ме види да печеля титла. Но приятелят ми каза, че все още мога да го направя за майка ми. Това е за него и за мама."

В продължение на много години Джак Лисовски беше смятан за най-добрия играч, който не е печелил титла в ранкинг системата на джентълменския спорт. Сега най-сетне той се отърси от това бреме.

С шампионския чек за 100 000 британски паунда той се изкачва от 29-о на 24-то място в световната ранглиста, както и до №9 в едногодишната класация. Във веригата за "Домашните нации" пък Джакпота вече е втори след Марк Алън.