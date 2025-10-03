Гари Уилсън влезе във вечния Топ 10 по максимуми

Англичанинът Гари Уилсън се превърна в десетия снукър играч, постигнал шест максимални брейка в професионалния тур. Тайнсайдския терор реализира комбинацията от 147 точки в заключителния фрейм от победата с 6:3 над латвиеца Артемийс Жижинс в квалификациите за "Интернешънъл Чемпиъншип".

40-годишният Уилсън се изравни на осмо място във вечната ранглиста с Марк Селби и Тепчая Ун-ну, които също имат по шест максимума в кариерите си. Останалите седем членове на вечния Топ 10 са Рони О`Съливан (17), Джон Хигинс (13), Стивън Хендри (11), Шон Мърфи (10), Стюърт Бингам (9), Джъд Тръмп (8) и Дин Дзюнхуей (7).

Общо това е 228-ият максимален брейк в историята на джентълменския спорт и 11-ият от началото на сезона. С него продължава тенденцията за рекордно бързо темпо в осъществяването на 147-ици през настоящата кампания, от която са изминали малко повече от три месеца.

За над четири десетилетия от първия официален максимум на Стив Дейвис през 1982 г. само в шест предишни сезона са постигани поне 11 перфектни серии и никога това не се е случвало толкова рано. Най-ранната дата за 11-ия максимум досега беше 6 февруари - през миналия сезон, когато беше поставен и абсолютният рекорд за най-много 147 в една кампания - общо 15.