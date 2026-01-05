Медия без
Джокович напусна бунтовния синдикат, който лично създаде

Сърбинът се усъмни в "прозрачността и управлението" на РТРА

Днес, 09:03
Новак Джокович обяви изненадващата раздяла в социалните мрежи.
Бившият №1 в света Новак Джокович обяви изненадващ край на отношенията си с Асоциацията на професионалните тенисисти (РТРА), на която е съосновател. 38-годишният сърбин съобщи в социалните мрежи, че се е "оттеглил напълно" заради опасения относно "прозрачността и управлението".

РТРА беше създадена през 2020 г. съвместно от Джокович и канадския тенисист Вашек Поспишил като алтернативен профсъюз, целящ да брани правата на играчите. През март 2025 г. отцепническият синдикат започна съдебни действия срещу ръководните органи на тениса - включително мъжкия и женския професионален тур (ATP и WTA), заради "антиконкурентни практики и крещящо пренебрежение към благосъстоянието на играчите".

ATP и WTA категорично отхвърлиха обвиненията и заявиха, че ще защитават позицията си. Още в онзи момент Джокович заяви, че не е напълно съгласен с всички обвинения от страна на PTPA. А сега обяви и край на взаимоотношенията си с бунтовния профсъюз.

"След внимателно обмисляне реших да се оттегля напълно от Асоциацията на професионалните тенисисти", написа носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем в "Екс".

И добави серия допълнителни коментари:

"Това решение идва след продължаващи опасения относно прозрачността, управлението и начина, по който моят глас и имидж са били представени."

"Гордея се с визията, която с Вашек споделихме, когато основахме PTPA, давайки на играчите по-силен, независим глас - но стана ясно, че моите ценности и подход вече не са в съответствие с настоящата посока на организацията."

"Ще продължа да се фокусирам върху тениса и семейството си и да допринасям за спорта по начини, които отразяват моите принципи и почтеност. Пожелавам на играчите и на всички, които участват, най-доброто, докато продължават напред, но за мен тази глава вече е затворена."

Сред поставените от PTPA цели беше да се сложи край на това, което асоциацията нарече "неустойчив" график. А също и прекратяване на "инвазивните претърсвания на лични устройства и случайните тестове за допинг посред нощ" от Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

В заведеното съдебно дело от миналата пролет се твърди също, че има тайно споразумение между професионалните вериги и турнирите, което потиска конкуренцията между тях и може изкуствено да ограничи наградния фонд. Искът е подаден от PTPA и 12 играчи - включително съоснователя Поспишил и австралиеца Ник Кириос. Те заявиха, че действията са "от името на цялата общност на играчите".

