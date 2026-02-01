Алкарас подобри 88-годишен рекорд

Карлос Алкарас спечели за първи път титлата от Откритото първенство на Австралия и стана най-младият тенисист, постигнал кариерен Голям шлем. На финала в Мелбърн испанецът направи обрат срещу носителя на рекордните 24 "мейджър" трофея Новак Джокович - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, и спря сърбина за негова собствена среща с историята.

Със своите 22 г. и 272 дни Карлитос подобри с 91 дни досегашния рекорд за най-ранно осъществен Шлем. Той датираше отпреди цели 88 години - поставя го американецът Дон Бъдж, който завършва своята четворна колекция с купата от "Ролан Гарос" през 1938-а, когато е на 22 г. и 363 дни.

Алкарас е общо деветият играч в историята, спечелил всички четири най-ценни отличия. Освен Бъдж, останалите са Фред Пери (на 26 през 1935 г.), Род Лейвър (на 24 през 1962 г.), Рой Емерсън (на 27 през 1964 г.), Андре Агаси (на 29 през 1999 г.), Роджър Федерер (на 27 през 2009 г.), Рафаел Надал (на 24 през 2010 г.) и Джокович (на 29 през 2016 г.).

Днес 38-годишният сърбин можеше да се превърне в единствения играч както при мъжете, така и при жените с 25 титли от Големия шлем. Но засега той ще продължи да дели абсолютния рекорд с австралийката Маргарет Корт, извоювала 24 шампионски трофея в "мейджър" турнирите при дамите.

Двубоят на централния корт "Род Лейвър Арина" започна по шеметен начин за Джокович, който профуча през първия сет за половин час. Ветеранът от Белград демонстрира феноменална игра, а от другата страна на мрежата младокът от Мурсия допусна нетипично много грешки и излъчваше вялост.

От втората част нататък обаче ролите се размениха и Алкарас постепенно наложи пълна доминация, а Джокович прогресивно загуби енергия и концентрация. Испанецът приключи финала с 36 печеливши удара (9 аса) и 27 непредизвикани грешки (9 от тях в първия сет), докато сърбинът завърши с 32 уинъра (4 аса) и цели 46 непредизвикани грешки (42 от тях в последните три части, включително 17 в четвъртата).

"Преди всичко поздравления за Карлос! Ти и твоят екип направихте изумителни две седмици. Това, което видяхме, е нещо историческо. Пожелавам ти още много късмет до края на кариерата. Ти си толкова млад. Аз също, така че се надявам да се срещаме често по кортовете в следващите 10-15 години", каза с усмивка Новак по време на церемонията по награждаване.

"Първо искам да поговоря за Новак. Той заслужава силни овации. Това, което ти правиш, е наистина вдъхновяващо. Не само за тенисистите, спортистите, а въобще за хората по света. Ти си вдъхновение и за мен самия. За мен е чест да бъда заедно с теб на корта. Благодаря ти! - отговори Карлитос, след като получи купата. - Може би никой не знае колко много свърши моят екип, за да бъда сега тук. Преследвах този момент с цялото си сърце и душа. Много съм благодарен на всеки мой треньор, който ме натиска постоянно, за да не спирам да работя. Този трофей е и ваш."

За Алкарас това е общо седма титла от Големия шлем, като той има по две от "Ролан Гарос" (2024, 2025), "Уимбълдън" (2023, 2024) и US Open (2022, 2025). Така 22-годишният испанец вече задмина Стефан Едберг и Борис Бекер, които имат по шест "мейджър" трофея, и се изравни с Джон Макенроу и Матс Виландер на 9-о място в "Оупън ерата".

По-напред във вечната класация са Джими Конърс, Иван Лендъл и Андре Агаси с по 8, Бьорн Борг с 11, Пийт Сампрас с 14, Роджър Федерер с 20, Рафаел Надал с 22 и Новак Джокович с 24.

