Australian Open очаква своята нова шампионка

Откритото първенство на Австралия по тенис ще има нова шампионка. Носителката на трофея при жените от 2025 г. Мадисън Кийс отпадна още на 1/8-финалите от тазгодишното издание на "мейджър" класиката в Мелбърн.

Американката беше детронирана от своята сънародничка и добра приятелка Джесика Пегула, отстъпвайки с 3:6, 4:6. Така световната №6 продължи безкомпромисното си представяне на Australian Open през 2026 г. - от началото на турнира Пегула не е загубила сет и е дала общо едва 17 гейма на съперничките си в първите четири мача.

"Играя много добре, виждам много добре топката и я удрям добре през целия турнир - коментира 31-годишната Джесика. - Исках да остана вярна на себе си и да заложа на няколко неща, които исках да направя. Когато имах преднина, опитах да я запазя, да съм концентрирана. През първия сет тя имаше няколко много добри гейма, затова се фокусирах върху своя сервис, върху това да предприемам рискове на втория сервис, да променям скоростта и да бъда прецизна със сервиса."

Пегула стига до 1/4-финалите на АО за четвърти път в кариерата си и за първи след 2023 г., като никога досега не е успявала да преодолее това стъпало на първия за годината турнир от Големия шлем. В опит за първи път да се класира за 1/2-финалите в Мелбърн тя отново ще се изправи срещу своя сънародничка - Аманда Анисимова, която също все още няма загубен сет след 7:6 (4), 6:4 срещу Уан Синю.

ПРИ МЪЖЕТЕ

В мъжкия турнир на Australian Open Лоренцо Музети изигра вероятно най-силния мач в кариерата си досега и за първи път достигна до 1/4-финалите в Мелбърн. 21-годишният италианец (№5 в света) разби първата ракета на САЩ Тейлър Фриц (№9) с 6:2, 7:5, 6:4 само за 2 ч. игра.

До този момент двамата си бяха разменили по три победи, но в седмия мач помежду им Музети демонстрира огромна класа. Италианецът бе по-ефективен от американеца във всеки компонент. Той стигна до общо 9 брейкбола, от които реализира 4 пробива - два в първия и по един във втория и третия сет. В същото време отрази и двете възможности за брейк на Фриц.

В спора за място на 1/2-финалите Лоренцо Музети ще се изправи срещу 10-кратния шампион на АО Новак Джокович. Сърбинът преодоля IV кръг без игра, тъй като още вчера съперникът му Якуб Меншик обяви, че се оттегля от турнира заради контузия.