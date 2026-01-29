Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сабаленка е на 4-ти пореден
финал на Australian Open

Тенисистка №1 в света ще спори с Рибакина за титлата през 2026 г.

29 Яну. 2026Обновена
Юмрукът е стиснат победоносно - Арина Сабаленка отново е на финал на АО.
ЕПА/БГНЕС
Юмрукът е стиснат победоносно - Арина Сабаленка отново е на финал на АО.

Двукратната шампионка Арина Сабаленка се класира за четвърта поредна година за финала в Откритото първенство на Австралия по тенис. На 1/2-финалите в Мелбърн световната №1 от Беларус срази поставената под №12 украинка Елина Свитолина с 6:2, 6:3.

Мачът на централния корт "Род Лейвър Арина" продължи само 76 минути, в които водачката в схемата произведе 29 печеливши удара. Така Сабаленка увеличи общия си брой уинъри от началото на турнира на 172 в шест мача, в които не загуби нито един сет.

Носителката на титлата от 2023 и 2024 г. се превърна в едва третата жена в "Оупън ерата" с поне четири поредни финала на Australian Open. Рекорда държи местната легенда Ивон Гулагонг със седем последователни участия в мача за отличието (1971-1977), а швейцарката Мартина Хингис има серия от шест (1997-2002).

"Невероятно постижение, но работата все още не е свършена - коментира 27-годишната Арина. - Супер щастлива съм от победата. Тя е толкова трудна съперничка, играеше наистина невероятен тенис през цялата седмица и просто съм свръхщастлива, че преминах през този труден мач."

В събота Сабаленка ще опита да спечели своята общо пета купа от Големия шлем. Тя има две отличия и от US Open (2024, 2025).

Съперничка на най-добрата тенисистка в света в спора за трофея "Дафне Акхърст" ще бъде Елена Рибакина (Казахстан), която във втория полуфинал днес победи Джесика Пегула (САЩ) с 6:3, 7:6 (7). За казахстанката това е първи финал в Мелбърн.

Aryna Sabalenka v Elina Svitolina Highlights | Australian Open 2026 Semifinal
Watch the highlights of Aryna Sabalenka v Elina Svitolina in the semifinals of the Australian Open 2026.Subscribe to keep up with the latest from the Austral...
YouTube
Jessica Pegula v Elena Rybakina Highlights | Australian Open 2026 Semifinal
Watch the highlights of Jessica Pegula v Elena Rybakina in the semifinals of the Australian Open 2026.Subscribe to keep up with the latest from the Australia...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Australian Open, Арина Сабаленка, Елина Свитолина, Джесика Пегула, Елена Рибакина

Още новини по темата

Късметът заведе Джокович до 1/2-финалите на АО
28 Яну. 2026

Алкарас попари мечтата на домакините в Мелбърн
27 Яну. 2026

Australian Open очаква своята нова шампионка
26 Яну. 2026

Световната №1 мина първото тийн стъпало, но я чака второ
25 Яну. 2026

Джокович спечели историческа победа №400 в Големия шлем
24 Яну. 2026

Алкарас задмина темпото на Голямата тройка в Шлема
23 Яну. 2026

40-годишният Вавринка постави рекорд в Шлема
22 Яну. 2026

Григор Димитров потвърди контузия в китката
21 Яну. 2026

Григор Димитров не можа да вземе сет на AO
20 Яну. 2026

Джокович се завърна с победа №100 в Мелбърн
19 Яну. 2026

Световните №1 не се забавиха на старта на АО 2026
18 Яну. 2026

Григор Димитров започва срещу чех на AO 2026
15 Яну. 2026

Томова направи втора успешна крачка в Мелбърн
14 Яну. 2026

Томова започна успешно похода към АО
12 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?