ЕПА/БГНЕС Юмрукът е стиснат победоносно - Арина Сабаленка отново е на финал на АО.

Двукратната шампионка Арина Сабаленка се класира за четвърта поредна година за финала в Откритото първенство на Австралия по тенис. На 1/2-финалите в Мелбърн световната №1 от Беларус срази поставената под №12 украинка Елина Свитолина с 6:2, 6:3.

Мачът на централния корт "Род Лейвър Арина" продължи само 76 минути, в които водачката в схемата произведе 29 печеливши удара. Така Сабаленка увеличи общия си брой уинъри от началото на турнира на 172 в шест мача, в които не загуби нито един сет.

Roar for number 4 🐯



A fourth AO final in a row for Aryna Sabalenka 💪 pic.twitter.com/6fe09Wzz1y — #AusOpen (@AustralianOpen) 29 януари 2026 г.

Носителката на титлата от 2023 и 2024 г. се превърна в едва третата жена в "Оупън ерата" с поне четири поредни финала на Australian Open. Рекорда държи местната легенда Ивон Гулагонг със седем последователни участия в мача за отличието (1971-1977), а швейцарката Мартина Хингис има серия от шест (1997-2002).

"Невероятно постижение, но работата все още не е свършена - коментира 27-годишната Арина. - Супер щастлива съм от победата. Тя е толкова трудна съперничка, играеше наистина невероятен тенис през цялата седмица и просто съм свръхщастлива, че преминах през този труден мач."

В събота Сабаленка ще опита да спечели своята общо пета купа от Големия шлем. Тя има две отличия и от US Open (2024, 2025).

Съперничка на най-добрата тенисистка в света в спора за трофея "Дафне Акхърст" ще бъде Елена Рибакина (Казахстан), която във втория полуфинал днес победи Джесика Пегула (САЩ) с 6:3, 7:6 (7). За казахстанката това е първи финал в Мелбърн.

Aryna Sabalenka v Elina Svitolina Highlights | Australian Open 2026 Semifinal Watch the highlights of Aryna Sabalenka v Elina Svitolina in the semifinals of the Australian Open 2026.Subscribe to keep up with the latest from the Austral... Aryna Sabalenka v Elina Svitolina Highlights | Australian Open 2026 Semifinal Watch the highlights of Aryna Sabalenka v Elina Svitolina in the semifinals of the Australian Open 2026.Subscribe to keep up with the latest from the Austral...