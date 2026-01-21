Григор Димитров потвърди контузия в китката

Най-добрият български тенисист Григор Димитров потвърди, че контузия в дясната китка допълнително му е попречила в мача срещу Томаш Махач от I кръг на Откритото първенство на Австралия. 34-годишният хасковлия загуби от чеха с 4:6, 4:6, 3:6, като в третия сет видимо изпитваше дискомфорт при някои отигравания.

"За съжаление ударих китката си по време на мача и силата на болката ограничи възможностите ми в хода на двубоя. Съжалявам, че не можах да се боря по начина, по който ми се искаше. Благодаря на феновете на Australian Open за подкрепата, очаквам с нетърпение да се завърна отново", написа Григор в съобщение, разпратено от мениджъра му до медиите в Мелбърн, предаде TennisKafe.com.

АО 2026 се оказа поредният турнир от Големия шлем, в който Димитров страда от физически проблеми. През последните два сезона бившият №3 в света беше в серия от пет последователни оттегляния от "мейджър" състезанията - от "Уимбълдън" през 2024 г. до "Уимбълдън" през 2025 г., като заради тежката травма в Лондон през миналото лято изобщо не участва на US Open през септември. Така беше сложен край и на рекордната сред действащите тенисисти серия на българина от 58 поредни турнира в Шлема.

Сега за Григор Димитров следват почти три седмици почивка преди следващото му заявено участие - на "АТР 500" в Далас (САЩ) от 9 февруари. Плановете на първата ни ракета за следващия месец включват и "АТР 500 в Акапулко (Мексико, 23-28 февруари), преди да се завърне в Щатите за двата "Мастърс" през март - в Индиън Уелс и Маями.