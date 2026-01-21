Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров потвърди контузия в китката

Следващите два планирани турнира на най-добрия ни тенисист са през февруари

Днес, 09:53
Григор Димитров има почти три седмици за възстановяване преди следващия си планиран турнир.
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров има почти три седмици за възстановяване преди следващия си планиран турнир.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров потвърди, че контузия в дясната китка допълнително му е попречила в мача срещу Томаш Махач от I кръг на Откритото първенство на Австралия. 34-годишният хасковлия загуби от чеха с 4:6, 4:6, 3:6, като в третия сет видимо изпитваше дискомфорт при някои отигравания.

"За съжаление ударих китката си по време на мача и силата на болката ограничи възможностите ми в хода на двубоя. Съжалявам, че не можах да се боря по начина, по който ми се искаше. Благодаря на феновете на Australian Open за подкрепата, очаквам с нетърпение да се завърна отново", написа Григор в съобщение, разпратено от мениджъра му до медиите в Мелбърн, предаде TennisKafe.com.

АО 2026 се оказа поредният турнир от Големия шлем, в който Димитров страда от физически проблеми. През последните два сезона бившият №3 в света беше в серия от пет последователни оттегляния от "мейджър" състезанията - от "Уимбълдън" през 2024 г. до "Уимбълдън" през 2025 г., като заради тежката травма в Лондон през миналото лято изобщо не участва на US Open през септември. Така беше сложен край и на рекордната сред действащите тенисисти серия на българина от 58 поредни турнира в Шлема.

Сега за Григор Димитров следват почти три седмици почивка преди следващото му заявено участие - на "АТР 500" в Далас (САЩ) от 9 февруари. Плановете на първата ни ракета за следващия месец включват и "АТР 500 в Акапулко (Мексико, 23-28 февруари), преди да се завърне в Щатите за двата "Мастърс" през март - в Индиън Уелс и Маями.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Australian Open, Григор Димитров

Още новини по темата

Григор Димитров не можа да вземе сет на AO
20 Яну. 2026

Джокович се завърна с победа №100 в Мелбърн
19 Яну. 2026

Световните №1 не се забавиха на старта на АО 2026
18 Яну. 2026

Григор Димитров започва срещу чех на AO 2026
15 Яну. 2026

Томова направи втора успешна крачка в Мелбърн
14 Яну. 2026

Томова започна успешно похода към АО
12 Яну. 2026

Напорист белгиец спря Григор Димитров в Бризбън
08 Яну. 2026

Григор Димитров откри сезона експресно
06 Яну. 2026

Томова има гарантирани близо $30 000 от АО
06 Яну. 2026

Испанец е първият съперник на Григор Димитров за 2026 г.
04 Яну. 2026

Григор Димитров: Идват интересни времена
03 Яну. 2026

Григор Димитров ще започне като непоставен Australian Open 2026
25 Дек. 2025

Григор Димитров се раздели с още един треньор
18 Дек. 2025

Григор Димитров за пръв път ще играе в Далас
17 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?