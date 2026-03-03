Алкарас чака Димитров в Индиън Уелс

ЕПА/БГНЕС архив Последната среща между Григор Димитров и Карлос Алкарас беше именно в пустинята на Калифорния преди година, когато българинът загуби тежко с 1:6, 1:6 на 1/8-финалите.

Григор Димитров ще се изправи срещу най-добрия тенисист в света Карлос Алкарас, ако преодолее I кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ, 4-15 март). Това отреди жребият за първото за годината събитие от категория "АТР 1000" в календара на професионалната верига.

На старта на основната схема в Рая на тениса 34-годишният българин ще играе срещу французина Терънс Атман. Двамата се срещнаха и миналата седмица в надпреварата от категория "АТР 500" в Акапулко (Мексико), където 24-годишният левичар се наложи с 6:3, 6:3 и записа дебютния си успех от два мача в съперничеството с първата ни ракета.

Като поставен под №1 в Индиън Уелс Алкарас пък по право започва участие директно от II кръг, където очаква именно победителя от двубоя между Димитров и Атман. Срещу 22-годишния испанец нашият тенисист има изиграни шест официални мача, като е спечелил два от тях, и двата на "Мастърс" - на 1/8-финал в Шанхай през 2023 г. и на 1/4-финал в Маями през 2024 г.

По ирония на съдбата последната им срещата беше именно в пустинята на Калифорния преди година. Тогава Карлитос разгроми Григор с 6:1, 6:1 и се класира за 1/4-финалите, а впоследствие отпадна на 1/2-финал след трисетова загуба срещу бъдещия шампион Джак Дрейпър.

НА ДАМСКИЯ ФРОНТ

Водещата българска тенисистка при жените Виктория Томова отпадна още в I кръг на квалификациите за дамския турнир в Индиън Уелс от категория "WTA 1000". 31-годишната софиянка загуби от водачката в предварителната схема Кейти Боултър (Великобритания) с 4:6, 3:6 за 80 минути.

Двете си размениха по един пробив в началото на мача, след което Боултър стигна до нов в седмия гейм и взе първия сет. Във втората част се игра равностойно до 3:3, но после британката спечели три поредни гейма и затвори мача.

За Томова това беше трета загуба от пет изиграни мача с тази съперничка.