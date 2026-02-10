Димитров и Георгиев изиграха само един мач заедно

Изцяло българският дует Григор Димитров и Георги Георгиев отпадна в I кръг от надпреварата на двойки на тенис турнира от категория "АТР 500" в Далас (САЩ). Получилите "уайлд кард" наши състезатели отстъпиха пред представителите на домакините Александър Ковачевич и Бен Шелтън, допускайки обрат със 7:5, 6:7 (5) (3-10).

34-годишният Димитров и 19-годишният Георгиев взеха подаването на съперниците си в 12-ия гейм, за да измъкнат първата част. Във втория сет нямаше нито един пробив, а в тайбрека българите поведоха с 5:4 точки, но загубиха следващите три разигравания. В решаващия дълъг тайбрек американците поведоха с 8:0 и 9:1 т. затвориха двубоя с третия си мачбол след 1:37 ч. игра.

Тази вечер Григор Димитров ще започне и участието си на сингъл в Далас. На старта на основната схема първата ни ракета (№43 в света) ще се изправи срещу седмата ракета на САЩ Алекс Микелсън (№41). Срещата е поставена като втора в програмата на централния корт и трябва да започне около 22:00 ч. наше време.

Това ще е първи мач за ветерана от Хасково срещу 21-годишния американец в професионалния тур. Победителят от него ще играе във II кръг срещу поставения под №3 Алехандро Давидович Фокина. Испанецът отстрани с 6:4, 7:6 (1) квалификанта Закари Свайда (САЩ), който в I кръг на пресявките елиминира Георги Георгиев.