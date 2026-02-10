Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Димитров и Георгиев изиграха само един мач заедно

Днес, 08:54
Григор Димитров (вляво) и Георги Георгиев (вдясно) очакват зад основната линия да посрещнат смаша на Бен Шелтън (в гръб).
ТВ стопкадър
Григор Димитров (вляво) и Георги Георгиев (вдясно) очакват зад основната линия да посрещнат смаша на Бен Шелтън (в гръб).

Изцяло българският дует Григор Димитров и Георги Георгиев отпадна в I кръг от надпреварата на двойки на тенис турнира от категория "АТР 500" в Далас (САЩ). Получилите "уайлд кард" наши състезатели отстъпиха пред представителите на домакините Александър Ковачевич и Бен Шелтън, допускайки обрат със 7:5, 6:7 (5) (3-10).

34-годишният Димитров и 19-годишният Георгиев взеха подаването на съперниците си в 12-ия гейм, за да измъкнат първата част. Във втория сет нямаше нито един пробив, а в тайбрека българите поведоха с 5:4 точки, но загубиха следващите три разигравания. В решаващия дълъг тайбрек американците поведоха с 8:0 и 9:1 т. затвориха двубоя с третия си мачбол след 1:37 ч. игра.

Тази вечер Григор Димитров ще започне и участието си на сингъл в Далас. На старта на основната схема първата ни ракета (№43 в света) ще се изправи срещу седмата ракета на САЩ Алекс Микелсън (№41). Срещата е поставена като втора в програмата на централния корт и трябва да започне около 22:00 ч. наше време.

Това ще е първи мач за ветерана от Хасково срещу 21-годишния американец в професионалния тур. Победителят от него ще играе във II кръг срещу поставения под №3 Алехандро Давидович Фокина. Испанецът отстрани с 6:4, 7:6 (1) квалификанта Закари Свайда (САЩ), който в I кръг на пресявките елиминира Георги Георгиев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров, Георги Георгиев

Още новини по темата

Григор Димитров ще си партнира с българин на двойки в Далас
09 Февр. 2026

Григор Димитров потвърди контузия в китката
21 Яну. 2026

Григор Димитров не можа да вземе сет на AO
20 Яну. 2026

Световните №1 не се забавиха на старта на АО 2026
18 Яну. 2026

Григор Димитров започва срещу чех на AO 2026
15 Яну. 2026

Напорист белгиец спря Григор Димитров в Бризбън
08 Яну. 2026

Григор Димитров откри сезона експресно
06 Яну. 2026

Томова има гарантирани близо $30 000 от АО
06 Яну. 2026

Испанец е първият съперник на Григор Димитров за 2026 г.
04 Яну. 2026

Григор Димитров: Идват интересни времена
03 Яну. 2026

Григор Димитров ще започне като непоставен Australian Open 2026
25 Дек. 2025

Григор Димитров се раздели с още един треньор
18 Дек. 2025

Григор Димитров за пръв път ще играе в Далас
17 Дек. 2025

Григор Димитров пак е с нов треньор
15 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?