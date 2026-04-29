Григор Димитров не взе сет от №312 в света

Григор Димитров се намира в най-лошата форма в цялата си професионална кариера в тениса. Това заключение намери поредното доказателство на турнира от сериите "Чалънджър" във френския град Екс ан Прованс.

34-годишният българин отиде да играе във второто ниво на веригата на АТР за първи път от 14 години с цел да натрупа игрови опит и да възвърне разклатеното си самочувствие и загубените позиции в световната ранглиста. Вместо това първата ни ракета (№137 в класацията) отпадна още в I кръг, допускайки сензационно поражение от състезател извън Топ 300.

Димитров загуби от испанския квалификант Пол Мартин Тифон с 3:6, 4:6 за малко повече от час игра. Заемащият 312-о място в ранглистата тенисист не показа нищо особено на клей корта, но от другата страна на мрежата бившият №3 беше неузнаваем.

Григор вкара едва 47% от първия си сервис (25 от 53) и направи 7 двойни грешки, завършвайки двубоя с общо 35 непредизвикани. Хасковлията пласира едва 16 печеливши удара, включително 2 аса. Испанецът пък постигна 13 уинъра (2 директни точки от сервис) и допусна 13 непредизвикани грешки (нито една двойна).

В резултат на това българинът позволи да бъде пробит три пъти от общо пет шанса, които даде на непретенциозния си съперник. А същевременно Тифон отрази всички 7 брейкбола, открили се пред Димитров.

Във II кръг 26-годишният играч от Барселона ще се изправи срещу водача в схемата от категория "Чалънджър 175" Алекс Микелсън. Седмата ракета на САЩ (№37 в света) по право почива на старта.

След като не можа да добави никакви нови точки към актива си, идния понеделник Григор Димитров ще се срине до 168-о място в ранглистата на АТР.