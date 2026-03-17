Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров ще търси реванш от белгиец на "Мастърс" в Маями

Виктория Томова отпадна на старта на квалификациите за елитния тенис турнир във Флорида

Днес, 07:37
Григор Димитров поздравява Рафаел Колиньон след загубата си във II кръг на новогодишния турнир в Бризбън, с който откри своя сезон 2026.
Григор Димитров поздравява Рафаел Колиньон след загубата си във II кръг на новогодишния турнир в Бризбън, с който откри своя сезон 2026.

Рафаел Колиньон ще бъде съперник на Григор Димитров в I кръг на турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Маями (САЩ). Това отреди жребият за основната схема на втората за сезона надпревара от категория "АТР 1000".

34-годишният българин и 24-годишният белгиец имат само един официален мач в съперничеството си в професионалния тур. В началото на настоящия сезон Колиньон спечели със 7:6 (1), 6:3 във II кръг на "АТР 250" в Бризбън и сложи начало на негативна серия от общо четири поредни загуби за Димитров.

Първата ни ракета (понастоящем №44 в рангликстата) успя да я прекъсне едва този месец, класирайки се за II кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ) преди две седмици. Там обаче най-добрият ни тенисист се изправи срещу световния №1 Карлос Алкарас и претърпя петото си поражение от седем изиграни мача на сингъл през 2026 г.

Ако успее да вземе реванш от Колиньон в Маями, Димитров ще се изправи във II кръг срещу поставения под №13 Флавио Коболи, по право почиващ на старта. Срещу 23-годишния италианец нашият топ състезател няма предишни двубои във веригата на АТР.

 

ПРИ ДАМИТЕ

Първата ракета на България в женския тенис Виктория Томова отпадна още в I кръг на квалификациите за дамския турнир от категория "WTА 1000" в Маями. На старта на пресявките 31-годишната софиянка загуби с 3:6, 2:6 срещу водачката в предварителната схема Кимбърли Бирел от Австралия.

Томова (№163 в света), която в последните три сезона стигна до II кръг на основната схема в Маями, допусна по три пробива и в двата сета срещу Бирел (№70 в ранглистата). Австралийката затвори срещата с първия си мачбол след 1:17 ч. игра. 

За Вики това беше 7-а загуба от общо 11 изиграни мача през 2026 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров, Рафаел Колиньон, Виктория Томова

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?