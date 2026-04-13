Григор Димитров падна най-ниско в ранглистата от 16 години

ЕПА/БГНЕС След 17-ата си поредна победа този сезон - над Алкарас на финала в Монте Карло, Яник Синер си върна първото място в ранглистата

След като не успя да защити точките си от "Мастърс 1000" турнира в Монте Карло с отпадане още на старта срещу Томас Мартин Ечевери (Арж), Григор Димитров пропадна до най-ниското си класиране в световната ранглиста от 16 години.

Още във вторник миналата седмица беше ясно, че 34-годишният ни най-добър тенисист ще изпадне извън Топ 100 за първи път в кариерата си от 2012 г. След днешното публикуване на официалния нов ранкинг на ATP Григор официално е №135, губейки 42 места спрямо предходната седмица.

За последно Димитров бе извън първите 130 в света на 18 октомври 2010 г., когато бе под №131, а само две седмици по-рано бе на точно на 135-а позиция, както и сега.

Втора ракета на България остава Димитър Кузманов (№308), а трети в ранглистата от българските тенисисти е Пьотр Нестеров, отстъпил три позиции назад до 444-а.

Продължава изкачването нагоре на шампиона от юношеските "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов. От днес 17-годишният варненец официално е №600 при мъжете, след като прогресира с 4 места нагоре. След него в класацията са Илиян Радулов (673-и) и Александър Донски (687).

Промяна на върха в ранглистата

Яник Синер се завърна като №1 в света, където за последно бе за една седмица (3-11 ноември) през 2025 г. В Монте Карло италианец победи на финала Карлос Алкарас със 7:6 (5), 6:3 и спечели третата си поредна титла от "Мастърс" турнири, като по този начин свали от върха испанеца.

Александър Зверев (Гер) и Новак Джокович (Сър) запазват третото и четвъртото си място. №5 вече е Феликс Оже-Алиасим (Кан), който се изкачва с 4 места. Следват го Бен Шелтън (САЩ, +2 места), Алекс де Минор (Авл, -1), Тейлър Фриц (САЩ, +1), Лоренцо Музети (Ит, -4) и Даниил Медведев (Рус).

