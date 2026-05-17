Синер стана вторият в историята притежател на "Златен Мастърс"

ЕПА/БГНЕС Фен с оранжева перука от армията на "Морковените момчета", подкрепяща Яник Синер, стиска палци за световния №1 по време на финала срещу Каспер Рууд на централния корт в Рим.

Яник Синер продължава да задълбочава своя отпечатък в историята на тениса. Италианският №1 в света стана едва вторият играч, спечелил всички турнири от сериите "Мастърс" в кариерата си. Първият е Новак Джокович, който го е правил два пъти.

24-годишният Яник оформи своя "Златен Мастърс", триумфирайки на домашна сцена в Рим. Италианецът прибави единствената липсваща му титла в колекцията, побеждавайки във финала норвежеца Каспер Рууд с 6:4, 6:4 пред пълните трибуни на централния корт в комплекса "Форо Олимпико".

Изумителното е, че Синер събра всички 9 трофея от категория "АТР 1000" за по-малко от три сезона. Той спечели първата си "Мастърс" купа в Торонто през август 2023 г. и оттогава ликува с отличията в Маями (2024, 2026), Синсинати (2024), Шанхай (2024), Париж (2025), Индиън Уелс (2026), Монте Карло (2026), Мадрид (2026) и Рим (2026).

За сравнение, Джокович имаше нужда от повече от 11 години, за да попълни колекцията. Сръбската легенда стана за първи път шампион на "Мастърс" през 2007 г. в Маями и заслужи последната липсваща му титла през 2018 г. в Синсинати. След това ветеранът от Белград затвори цикъла и втори път, за още 9 години - от Индиън Уелс 2011 до Синсинати 2020.

THE YOUNGEST EVER TO COMPLETE A CAREER GOLDEN MASTERS.

Днешният триумф на Синер имаше и допълнителна емоционална стойност за домакините във Вечния град. Той се превърна в първия италиански шампион в Рим от точно половин век - за последно трофея на родна земя в столицата вдигна Адриано Паната през 1976 г.

"Мисля, че тази година се навършват 50 години, откакто италианец спечели тук, и аз съм наистина, наистина щастлив - сподели Яник в ТВ интервюто на корта. - Имаше много напрежение и от двете страни, не беше перфектен тенис и от двамата, но съм наистина щастлив. Последните два месеца и половина бяха невероятни. Опитвам се да се поставя във възможно най-добрата позиция всеки път и да дам най-доброто от себе си. Не всеки ден е лесен, но съм просто много щастлив."

Players to complete the Golden Masters:



Novak Djokovic

Jannik Sinner 🆕



Това беше 34-та поредна победа за световния №1 в сериите "Мастърс", с която той само продължава да надгражда абсолютния рекорд за най-дълга печеливша серия във веригата. Предишното върхово постижение беше 31 последователно спечелени мача от Джокович през 2011 г.

Шестата поредна титла от категория "АТР 1000" също е прецедент. Досега никой не беше печелил повече от четири последователни турнира от сериите - постижение, правено от Рафаел Надал веднъж и от Новак Джокович три пъти.