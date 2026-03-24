Синер подобри рекорд на Джокович на "Мастърс"

Яник Синер постави нов рекорд за най-много последователно спечелени сетове във веригата от "Мастърс" турнири в тениса. Тази нощ 24-годишният италианец победи французина Корентен Муте с 6:1, 6:4 и се класира за 1/8-финалите в Маями.

Това беше 13-и пореден "чист" мач за Синер от категория "АТР 1000" и той вече е в серия от 26 сета. Досегашната най-дълга поредица беше 24 сета, спечелени последователно от Новак Джокович през 2016 г. Яник изравни това постижение при успеха си във II кръг над Дамир Джумхур с 6:3, 6:3, а сега го надгради и има шанс тепърва да го увеличава.

"Много съм щастлив. Този спорт е непредсказуем, така че опитваме да запазим концентрация колкото е възможно по-дълго и просто да видим какво ни очаква в следващия кръг", коментира италианският №2 в света.

Поредицата на Синер започна още миналия ноември, когато той спечели титлата на "Мастърс" в Париж без загубен сет. Той повтори това упражнение в началото на този месец на "Мастърс" в Индиън Уелс и сега има шанс да го потрети в Маями.

Освен всичко друго Яник има шанс да стане първият тенисист при мъжете, постигнал т. нар. Слънчев дубъл (с трофеите от Калифорния и Флорида), след Роджър Федерер през 2017 г. На следващото стъпало негов съперник ще бъде представителят на домакините от САЩ Алекс Микелсън, който осъществи обрат срещу Алехандро Табило с 3:6, 6:3, 6:4.

Също така италианецът има чудесен шанс да скъси дистанцията до лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас, който отпадна още в III кръг. Тъй като преди година изтърпяваше допинг наказание, Синер няма да защитава точки в Маями и при титла ще се доближи на 1190 т. от испанеца в битката за №1.