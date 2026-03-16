Синер застана до Федерер и Джокович в историята на "Мастърс"

Италианският тенисист спечели за първи път титлата в Индиън Уелс

Днес, 08:36
Яник Синер позира с шампионския трофей в Индиън Уелс на централния корт в Рая на тениса.
Яник Синер стана едва третият тенисист в историята, спечелил всички шест титли от сериите "Мастърс" на твърда настилка. Тази нощ 24-годишният италианец триумфира за първи път в кариерата си като шампион на турнира в Индиън Уелс, надделявайки във финала над Даниил Медведев след два драматични тайбрека - 7:6 (6), 7:6 (4).

Така бившият №1 в света се присъедини към легендите Роджър Федерер и Новак Джокович, които са единствените други двама играчи с пълен комплект от най-ценните трофеи на хард - в Маями, Монреал/Торонто, Синсинати, Шанхай и Париж. Освен тези от категория "АТР 1000", и тримата притежават също така отличията от двата "мейджъра" на твърд корт - Australian Open и US Open, както и купата от Финалите на АТР.

През седмицата в Калифорния Синер не загуби нито един сет и така се превърна в първия в историята, спечелил два поредни турнира "Мастърс" с чисти победи. По същия безапелационен начин той стигна до титлата и в Париж миналия ноември.

Тази нощ италианецът измъкна победата с обрат от 0:4 точки в тайбрека на втората част, печелейки последните 7 разигравания срещу Медведев. След реализирания мачбол настоящият №2 в ранглистата посочи гърдите си с пръст, след което вдигна победоносно ръце към трибуните на централния корт.

"Продължавах да вярвам и да натискам. Рискувах малко повече с моите удари - коментира Яник. - В третия сет щяхме да започнем с равни шансове, затова се постарах да затворя мача. Много съм щастлив. Беше невероятен край."

ПРИ ДАМИТЕ

Световната №1 при жените Арина Сабаленка спечели титлата на турнира в Индиън Уелс от дамската категория "WTA 1000". Беларускинята изтръгна успех над Елена Рибакина с 3:6, 6:3, 7:6 (6) за повече от два часа и половина игра и взе сладък реванш от представителката на Казахстан.

Рибакина беше в серия от четири поредни спечелени финала срещу Сабаленка, включително на Australian Open през януари. Този път обаче Арина успя да осъществи обрат по възможно най-драматичния начин - отразявайки шампионски мачбол за Елена и печелейки последните три точки в тайбрека на решаващия сет.

"Предполагам, че всичко идва с опита. След толкова много финали, които загубих, се научих на много неща. Най-вече, че играта никога не е приключила, докато не е приключила - коментира Сабаленка. - Така че, дори да имаш мачбол срещу себе си, все още имаш шанс да се върнеш в играта. Научих се да бъда психически силна, независимо от всичко. Вече знам, че съм способна да остана фокусирана и просто да се боря за победата до последния възможен миг."

