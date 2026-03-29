Сабаленка стана петата със "Слънчев дубъл"

Световната №1 в тениса Арина Сабаленка направи "Слънчевия дубъл", печелейки последователно титлите от турнирите в Индиън Уелс и Маями - едно от най-престижните постижения извън Големия шлем. Беларускинята е едва петата жена в историята, успяла да вдигне двете купи една след друга, и първата от четири години.

Две седмици след като ликува в Калифорния Сабаленка триумфира и във Флорида, побеждавайки във финала представителката на домакините от САЩ Коко Гоф с 6:2, 4;6, 6:3. За 27-годишната състезателка от Минск това беше 23-та победа от 24 изиграни мача този сезон и 19-и пореден успех на американска територия.

"Това означава много. Целта ми винаги е била да запиша името си в историята и току-що успях да го направа - сподели Арина на пресконференцията си след мача. - Звучи толкова нереално. Не знам как успях да го постигна, но в момента съм супер горда. Супер щастлива съм от този красив трофей."

Сабаленка записа името си редом до тези на Щефи Граф (1994, 1996), Ким Клайстерс (2005), Виктория Азаренка (2016) и Ига Швьонтек (2022), които са останалите четири тенисистки със "Слънчев дубъл" във визитките си. При мъжете има седем играчи със същото постижение: Джим Къриър (1991), Майкъл Ченг (1992), Пийт Сампрас (1994), Марсело Риос (1998), Андре Агаси (2001), Роджър Федерер (2005, 2006, 2017) и Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2016).

Днес Яник Синер може да се превърне в осмия тенисист с дубъла при мъжете. Италианецът, който спечели трофея в Индиън Уелс преди две седмици, тази вечер излиза във финала в Маями срещу чеха Иржи Лехечка.