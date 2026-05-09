Александър Николов ще играе за отбор от Иран

Реализатор №1 на световното първенство ще помага на "Фулад" в Шампионската лига на Азия

09 Май 2026
За трета поредна година Александър Николов (вляво) стана вицешампион на Италия с екипа на "Кучине Лубе Чивитанова"
Най-добрият реализатор на световното първенство по волейбол миналата година - Александър Николов, ще облече екипа на "Фулад" от южния ирански град Сирджан, провинция Керман, съобщи БТА.

 22-годишният посрещач приключи сезона със своя италиански тим "Кучине Лубе Чивитанова", който загуби финалната серия за титлата с 0-3 победи от "Перуджа" и остана втори. Затова е приел предложението да помогне на "Фулад" за мачовете от финалите на азиатската Шампионска лига, които ще се състоят от 13 до 17 май в Понтианак (Индз).

Участието на Николов в мачовете на иранския шампион означава, че той ще се присъедини по-късно към подготовката на националния отбор, който ще тренира за Лигата на нациите и за европейското първенство това лято.

Николов завърши като топреализатор в редовния сезон на италианската Серия А с 450 т., като изпреварвайки белгиеца Фере Регерс ("Алианц Милано"). В деветте изиграни плейофни мача за "Кучине Лубе Чивитанова" той реализира други 192 т.  и стана най-добър реализатор и на плейофите, с 39 т. повече от втория - Кейта Нумори ("Рана Верона").

