Един волейболист ще отпадне от състава за Лигата на нациите

Селекционерът Бленджини повика 31 играчи за подготвителния лагер на А отбора

Днес, 18:02
Подготовката на световните вицешампиони от Мондиал 2025 под ръководството на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини ще стартира на 27 април в Самоков.
Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини включи 31 играчи в разширения състав, на който ще разчита за тазгодишното издание на Лигата на нациите (VNL). Това означава, че впоследствие един състезател ще отпадне от тима, тъй като по регламента на международната федерация (FIVB) за глобалния турнир може да бъдат картотекирани 30 волейболисти.

Подготовката на световните вицешампиони от Мондиал 2025 ще стартира на 27 април в Самоков. Представителният ни отбор ще провежда своите тренировъчни занимания в зала "СамЕлион" до 18 май.

Ден по-късно селекцията на Бленджини ще пътува за Полша, където ще вземе участие в престижния приятелски турнир "Силезия къп". Тази година той ще се проведе от 20 до 23 май и освен България в него ще играят домакинът Полша, Украйна и Сърбия.

На 3 юни пък тимът ни ще замине за Аржентина, където са предвидени съвместни тренировки и контрола с националния отбор на "гаучосите". Престоят в Южна Америка ще послужи и за аклиматизация преди началото на VNL 2026.

Първият турнир от лигата, в който ще участват "лъвовете", започва на 10 юни в Бразилия. Там А отборът ни ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

 

РАЗШИРЕН СЪСТАВ НА БЪЛГАРИЯ ЗА VNL 2026

Разпределители: Антон Станчев ("Локомотив Авиа", Пловдив), Виктор Жеков ("Монтана"), Любослав Телкийски ("Нефтохимик"), Симеон Николов ("Локомотив", Новосибирск, Русия), Стоил Палев ("Левски София");

Диагонали: Венислав Антов ("Тюркоа", Франция), Димитър Димитров ("Бусан", Южна Корея), Християн Димитров ("Равена", Италия);

Посрещачи: Александър Николов ("Кучине Лубе", Чивитанова, Италия), Аспарух Аспарухов ("Шлепск", Полша), Владимир Гърков ("Сен Назер", Франция), 
Георги Татаров ("Галатасарай", Турция), Денислав Бърдаров (ИББ, Турция), Денис Карягин ("Хелвия Речина", Мачерата, Италия), Жасмин Величков ("Веро Волей", Монца, Италия), Кристиян Алексов ("Локомотив Авиа", Пловдив), Мартин Атанасов ("Веро Волей", Монца, Италия), Руси Желев ("Хелвия Речина", Мачерата, Италия), Самуил Вълчинов ("Порто Робур Коста", Равена, Италия), Теодор Каменов ("Пирин", Разлог);

Центрове: Алекс Грозданов ("Богданка", Люблин, Полша), Борис Начев ("Сонепар", Падуа, Италия), Ивайло Дамянов ("Локомотив Авиа", Пловдив), Илия Петков ("Юаса Батъри", Гротадзолина, Италия), Кирил Колев ("Локомотив Авиа", Пловдив), Лазар Бучков ("Левски София"), Преслав Петков ("Фолгоре", Маса, Италия);

Либеро: Дамян Колев ("Левски София"), Димитър Добрев ("Левски София"), Калоян Ботев ("Монтана"), Ясен Петров ("Нефтохимик").

 

