Александър Николов: Двама братя са като трима души

"Определено аз съм по-ентусиазираният от двамата от факта, че през следващия сезон ще играем рамо до рамо."

Това сподели лидерът на националния отбор по волейбол Александър Николов по отношение на трансфера на по-малкия му брат Симеон Николов в италианския гранд "Кучине Лубе" (Чивитанова), чийто екип носи и самият той на клубно ниво.

"Когато ме разпитваха в Италия за качествата на Мони, нямаше нужда да лъжа. Аз винаги казвам истината - той просто наистина е един от най-добрите и ще е в помощ за "Лубе". А и в клуба много добре знаят, че двама братя са повече от двама души. Те са като трима", добави Алекс.

И двамата най-звездни волейболисти на България говориха пред медиите днес следобед на летище "Васил Левски" в София преди отпътуването на представителния ни отбор за Аржентина. Там ще протече последната фаза от подготовката за Лигата на нациите (VNL), включваща и контрола срещу "гаучосите".

"Тръгваме уверени. Подобрихме техника, физика и всичко - сподели Симеон Николов. - Поставили сме се цели и отиваме там да бием. Едната цел е да се класираме за финалите на VNL. Първо се готвим за контролата с Аржентина. После ще мислим за двубоите от Лигата на нациите. Сега вече излизаме в доста мачове като фаворити. И това нещо също трябва да преборим. Едно е да играеш като фаворит, друго е без да очакват нищо от теб."

Часове преди заминаването селекционерът Джанлоренцо Бленджини обяви състава от 14 играчи, на които ще разчита за първата състезателна седмица от VNL 2026 (10-14 юни). В нея "лъвовете" ще играят на турнира в Бразилия, където ще се изправят срещу Белгия (10.VI), Иран (11.VI), Аржентина (13.VI) и Сърбия (14.VI).

От разширения списък на италианския треньор прави впечатление отсъствието на двама от вицешампионския отбор на България от Мондиал 2025 - Георги Татаров и Димитър Добрев. За сметка на това Бленджини включи дебютантите Жасмин Величков и Денислав Бърдаров.

СЪСТАВЪТ

Разпределители : Симеон Николов, Стоил Палев;

Диагонал : Венислав Антов;

Посрещачи : Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков;

Центрове : Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков;