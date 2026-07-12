България се сбогува горчиво с Лигата на нациите

След пет поредни сезона във волейболната Лига на нациите (VNL) женският отбор на България изпадна от глобалния турнир. Представителният ни тим загуби мястото си в елитната надпревара, завършвайки на последната 18-а позиция в класирането на редовната фаза през 2026 г.

В заключителния си мач от Група 7 на третата състезателна седмица в Белград селекцията на Марчело Абонданца загуби тежко от състава на Германия - 0:3 (-20, -20, -15). Съдбата на отбора ни обаче стана ясна няколко часа по-рано, когато единственият тим, който имаше теоретична възможност нашите националки да задминат в подреждането - Украйна, спечели своя финален двубой с 3:0 (23, 20, 13) срещу Белгия в Група 8 в Хонконг.

Така срещата ни с Бундестима се превърна в протоколна, но българските волейболистки така или иначе нямаха съществени аргументи на игрището. Загубата беше четвърта поредна и общо 10-а от 12 изиграни мача този сезон, като за шести път състезателките ни не можаха да вземат нито един гейм.

Единствените две победи бяха извоювани срещу Доминиканската република (3:0) в първата седмица и срещу Украйна (3:2) във втората. Така България приключи с баланс 2-10 и едва 5 т. На предпоследната 17-а позиция се класира Франция с 3-9 и 10 т.

"Няколко са причините за изпадането на България от Лигата на нациите. Най-важната е, че и тази година имахме липсващи състезателки, някои по здравословни проблеми - като Ива Дудова, която си направи операция, която беше един много важен нападател в отбора - коментира президентът на федерацията (БФВ) Любомир Ганев в ТВ интервю за Max One. - Така че, смело мога да кажа, че ни липсваше лидер на отбора, който да поеме отговорността и да отиграва важните топки в края на гейма."

Шефът на българския волейбол призна, че с настоящото ниво националният ни отбор няма място във VNL:

"Мисля, че предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите. Знаете, че влязохме през 2022-ра благодарение на това, че изкараха отбора на Русия, а 2024-та трябваше да изпаднем, но понеже увеличиха отборите от 16 на 18, останахме. Съвсем логично беше с тази игра, която показахме, и с липсата на няколко основни състезателки нямаше как да направим нещо повече."