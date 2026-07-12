Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България се сбогува горчиво с Лигата на нациите

Часове преди 0:3 срещу Германия стана ясно, че женският ни волейболен тим изпада от турнира

Днес, 19:31
В първия сезон под ръководството на италианския селекционер Марчело Абонданца българският национален отбор изпадна от VNL.
FIVB
В първия сезон под ръководството на италианския селекционер Марчело Абонданца българският национален отбор изпадна от VNL.

След пет поредни сезона във волейболната Лига на нациите (VNL) женският отбор на България изпадна от глобалния турнир. Представителният ни тим загуби мястото си в елитната надпревара, завършвайки на последната 18-а позиция в класирането на редовната фаза през 2026 г.

В заключителния си мач от Група 7 на третата състезателна седмица в Белград селекцията на Марчело Абонданца загуби тежко от състава на Германия - 0:3 (-20, -20, -15). Съдбата на отбора ни обаче стана ясна няколко часа по-рано, когато единственият тим, който имаше теоретична възможност нашите националки да задминат в подреждането - Украйна, спечели своя финален двубой с 3:0 (23, 20, 13) срещу Белгия в Група 8 в Хонконг.

Така срещата ни с Бундестима се превърна в протоколна, но българските волейболистки така или иначе нямаха съществени аргументи на игрището. Загубата беше четвърта поредна и общо 10-а от 12 изиграни мача този сезон, като за шести път състезателките ни не можаха да вземат нито един гейм.

Единствените две победи бяха извоювани срещу Доминиканската република (3:0) в първата седмица и срещу Украйна (3:2) във втората. Така България приключи с баланс 2-10 и едва 5 т. На предпоследната 17-а позиция се класира Франция с 3-9 и 10 т.

"Няколко са причините за изпадането на България от Лигата на нациите. Най-важната е, че и тази година имахме липсващи състезателки, някои по здравословни проблеми - като Ива Дудова, която си направи операция, която беше един много важен нападател в отбора - коментира президентът на федерацията (БФВ) Любомир Ганев в ТВ интервю за Max One. - Така че, смело мога да кажа, че ни липсваше лидер на отбора, който да поеме отговорността и да отиграва важните топки в края на гейма."

Шефът на българския волейбол призна, че с настоящото ниво националният ни отбор няма място във VNL:

"Мисля, че предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите. Знаете, че влязохме през 2022-ра благодарение на това, че изкараха отбора на Русия, а 2024-та трябваше да изпаднем, но понеже увеличиха отборите от 16 на 18, останахме. Съвсем логично беше с тази игра, която показахме, и с липсата на няколко основни състезателки нямаше как да направим нещо повече."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Волейболна лига на нациите, VNL, Марчело Абонданца

Още новини по темата

Волейболистките са с единия крак аут от VNL
11 Юли 2026

България стъпи на дъното във VNL
10 Юли 2026

Братя Николови ще играят поне 3 сезона в "Кучине Лубе"
09 Юли 2026

Сърбия посрещна волейболистките с разгром
08 Юли 2026

Александър Николов остава топ реализатор във VNL
29 Юни 2026

Волейболният ни отбор разгроми сензацията Украйна
28 Юни 2026

Волейболистите обърнаха Канада за 4-та победа във VNL
27 Юни 2026

България беше близо, но изпусна победа във VNL
26 Юни 2026

Волейболистите победиха световния шампион Италия
24 Юни 2026

Драматична победа отлепи България от дъното във VNL 2026
21 Юни 2026

България загуби за 5-и път поред във VNL
19 Юни 2026

Предпоследният във VNL би България с 3:0
18 Юни 2026

Миниобрат в края не стигна на волейболистките за гейм срещу Полша
17 Юни 2026

Александър Николов е нападател №1 във VNL 2026
15 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса