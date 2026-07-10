България стъпи на дъното във VNL

Женският представителен отбор на България по волейбол слезе на последното 18-о място в Лигата на нациите (VNL). Селекцията на италианския треньор Марчело Абонданца допусна тежък обрат с 1:3 (15, -12, -19, -14) срещу тима на Чехия и вече официално е застрашена от изпадане от глобалния турнир.

Пред едва около 200 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица националките ни започнаха силно, но от втория гейм нататък играта им се разпадна и те понесоха разгромни разлики в следващите три части. Сред малцината фенове по трибуните бяха президентът на родната федерация (БФВ) Любомир Ганев и двама от бившите капитани на отбора ни Ева Янева и Елица Атанасийевич.

В титулярната шесторка започнаха разпределителят Лора Славчева, диагоналът Микаела Стоянова, посрещачите Мирослава Паскова и Александра Миланова и центровете Борислава Съйкова и Дарина Нанева с либеро капитана Жана Тодорова. От резервната скамейка се включиха Виктория Нинова, Мерелин Николова, Кая Николова, Моника Кръстева, Димана Иванова, Калина Венева и другият либеро Мила Пашкулева.

Най-резултатни в българския състава станаха Александра Миланова и Микаела Стоянова (1 блок) съответно с 11 и 10 точки. Над всички в двубоя беше Моника Бранчушка, която заби 30 т. за чехкините. Магдалена Йехларова допринесе с 12 т. (6 блока) за победата, а Ела Коулисиани (3 блока) и Хелена Гроцер (2 блока) добавиха по 10 т.

Така нашите "лъвици" стъпиха на дъното във временното класиране с 2 победи, 8 загуби и едва 5 точки. Следващата среща на България е срещу Франция, чийто тим е на предпоследната 17-а позиция също с актив 2-8, но с 6 точки. Директната битка за оцеляване във VNL е утре (11 юли) от 17:30 ч. българско време.