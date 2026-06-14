Световните вицешампиони не взеха гейм от Сърбия

FIVB Мартин Атанасов не може да повярва, че отново сърбите са спечелили точката.

Мъжкият национален отбор на България завърши по горчив начин участието си в първата седмица от волейболната Лига на нациите (VNL). В последния си мач от група 2 в бразилската столица Бразилия световните вицешампиони бяха разгромени с 0:3 (-28, -22, -23) от тима на Сърбия.

Селекционерът ни Джанлоренцо Бленджини заложи на познатата титулярна шесторка с разпределител Симеон Николов, диагонал брат му Александър Николов, посрещачи Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов и центрове капитана Алекс Грозданов и Илия Петков с либеро Дамян Колев. В течение на двубоя на терена се появиха Жасмин Величков, Денислав Бърдаров, Стоил Палев, Преслав Петков и Венислав Антов.

Единствено в третия гейм "лъвовете" играха сравнително уверено и успяха да изградят ранен аванс в резултата. Нашите национали водеха с 10:6 и 18:15 и все още имаха преднина при 21:20. До края обаче българските волейболисти спечелиха още само две точки.

Само Александър Николов постигна двуцифрен точков актив в състава ни, превръщайки се за пореден път в топреализатор на мача с 21 т. С 8 т. завърши Атанасов (1 блок), а Грозданов добави 5 т. (2 блока). За сърбите с 14 т. допринесе Лазар Маринович (2 аса, 2 блока), а с 13 т. се отчете Велко Машулович.

Това е втора тежка загуба за представителния ни тим от началото на VNL 2026 след стъписващия обрат с 1:3 срещу дебютанта Белгия в откриващия ден. Междувременно избраниците на Бленджини постигнаха и две убедителни победи - 3:0 срещу Иран и 3:1 срещу Аржентина.

С баланс 2-2 (6 т.) България заема 9-о място във временното класиране на 18-те участващи нации. Начело е Япония с 4-0 (11 т.).