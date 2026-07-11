Волейболистките са с единия крак аут от VNL

България на практика се сбогува с волейболната Лига на нациите (VNL) при жените. В предпоследния си мач от тазгодишното издание на глобалния турнир представителният ни отбор допусна нов горчив обрат - 1:3 (23, -20, -28, -22) срещу Франция в Група 7 в Белград.

За селекцията на италианския треньор Марчело Абонданца това беше втори пореден загубен мач след спечелен първи гейм, след като по същия сценарий се разви и вчерашният двубой с Чехия. А това закотви тима ни на последното 18-о място, което води до изпадане от VNL.

Както и вчера, в стартовия състав започнаха Лора Славчева като разпределител, Микаела Стоянова като диагонал, Мирослава Паскова и Александра Миланова като посрещачи и Дарина Нанева и Борислава Съйкова като центрове, а единствената промяна беше, че титулярен либеро е Мила Пашкулева вместо Жана Тодорова. Все пак капитанът влезе от пейката в хода на мача, а като резерви се появиха също Димана Иванова, Моника Кръстева и Калина Венева.

Стоянова заби 18 т. (3 аса) и стана топ реализатор в двубоя, което не е никакъв позитив с оглед на развръзката. С двуцифрен актив завършиха още Миланова с 13 т. (3 аса) и Съйкова с 12 тт. (2 аса, 4 блока). Цели четири французойки пък преминаха 10-точковата граница - Ева Елуга с 16 т. (3 аса, 4 блока), Лилу Ратаири и Иман Ндиайе (1 ас) с по 14 т. и Халимату Ба с 12 т.

Сблъсъкът беше директна битка за оцеляване в Лигата на нациите, след като преди него двата тима заемаха последните две позиции. С успеха си Франция се премести от предпоследното 17-о на 16-о място с актив от 3 победи, 8 загуби и 9 точки. България пък си остава на дъното с 2-9 и 5 точки, непосредствено зад Украйна с 2-9 и 7 точки.

В последния си мач утре "лъвиците" се нуждаят от подвиг с 3:0 или 3:1 срещу Германия (4-6, 14 т.) и тежка загуба на украинките срещу Белгия (4-7, 10 т.).