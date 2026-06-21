Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Драматична победа отлепи България от дъното във VNL 2026

Волейболистките надделяха над Украйна с тайбрек в последния си мач в Банкок

Днес, 11:48
Третият либеро на националния отбор Виктория Нинова е скочила в прегръдката на Микаела Стоянова пред погледа на селекционера Марчело Абонданца след спечелено разиграване срещу Украйна.
FIVB
Третият либеро на националния отбор Виктория Нинова е скочила в прегръдката на Микаела Стоянова пред погледа на селекционера Марчело Абонданца след спечелено разиграване срещу Украйна.

Волейболистките от националния отбор извоюваха драматична победа срещу Украйна с 3:2 (22, -19, -21, 15, 15) в четвъртия си и последен двубой в група 6 в Банкок (Тайланд) от втората състезателна седмица на Лигата на нациите (VNL) при дамите. За селекцията на Марчело Абонданца това е едва втори успех в общо осем изиграни мача и идва след серия от пет поредни загуби.

Италианският старши-треньор заложи в стартовия състав на Маргарита Гунчева като разпределител, Микаела Стоянова като диагонал, Мирослава Паскова и Александра Миланова като посрещачи и Борислава Съйкова и Дарина Нанева като центрове, а като либеро започна Мила Пашкулева. В хода на играта се включиха другият основен либеро и капитан на тима Жана Тодорова, както и Мерелин Николова, Лора Славчева, Калина Венева, Кая Николова и третият либеро Виктория Нинова.

Три от състезателките ни допринесоха с двуцифрен актив за победата. Най-резултатна стана резервата Мерелин Николова с 16 т. (1 ас), Паскова добави 13 т. (2 аса), а Стоянова завърши с 12 т. (1 ас, 1 блок).

В топреализатор на срещата се превърна Анна Артишук с 22 т. (1 ас) за украинките. Съотборничката ѝ Олександра Миленко отбеляза 20 т. (2 аса, 2 блока).

Благодарение на успеха българският отбор се отлепи от последното 18-о място в класирането на VNL 2026 и се придвижи до 16-а позиция с актив от 2 победи и 6 загуби (5 т.). Украйна остава под №15 също с 2-6, но с 6 т. Лидер са САЩ със 7-1 (20 т.), следвани от Бразилия със 7-0 (19 т.) и Япония с 6-1 (16 т.), които обаче са с мач по-малко.

Bulgaria 🇧🇬 vs. Ukraine 🇺🇦 - Highlights | Week 2 | Women's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=dWatch the Women's highlights between Bulgaria and Ukraineof the Volleyba...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Волейболна лига на нациите, VNL, Марчело Абонданца

Още новини по темата

България загуби за 5-и път поред във VNL
19 Юни 2026

Предпоследният във VNL би България с 3:0
18 Юни 2026

Миниобрат в края не стигна на волейболистките за гейм срещу Полша
17 Юни 2026

Александър Николов е нападател №1 във VNL 2026
15 Юни 2026

Световните вицешампиони не взеха гейм от Сърбия
14 Юни 2026

Националите извоюваха с обрат втора победа във VNL
14 Юни 2026

Волейболистите реагираха подобаващо - 3:0 срещу Иран
12 Юни 2026

България понесе неочакван удар на старта на VNL
10 Юни 2026

Турция разгроми женския ни волейболен отбор
08 Юни 2026

Волейболистите ни победиха Аржентина преди старта на VNL
07 Юни 2026

България записа ново 0:3 във VNL - срещу Бразилия
06 Юни 2026

Волейболистките разбиха Доминикана за първа победа във VNL 2026
06 Юни 2026

Националките се бориха, но не взеха гейм от Италия на старта на VNL
04 Юни 2026

Александър Николов: Двама братя са като трима души
03 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса