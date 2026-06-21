Драматична победа отлепи България от дъното във VNL 2026

FIVB Третият либеро на националния отбор Виктория Нинова е скочила в прегръдката на Микаела Стоянова пред погледа на селекционера Марчело Абонданца след спечелено разиграване срещу Украйна.

Волейболистките от националния отбор извоюваха драматична победа срещу Украйна с 3:2 (22, -19, -21, 15, 15) в четвъртия си и последен двубой в група 6 в Банкок (Тайланд) от втората състезателна седмица на Лигата на нациите (VNL) при дамите. За селекцията на Марчело Абонданца това е едва втори успех в общо осем изиграни мача и идва след серия от пет поредни загуби.

Италианският старши-треньор заложи в стартовия състав на Маргарита Гунчева като разпределител, Микаела Стоянова като диагонал, Мирослава Паскова и Александра Миланова като посрещачи и Борислава Съйкова и Дарина Нанева като центрове, а като либеро започна Мила Пашкулева. В хода на играта се включиха другият основен либеро и капитан на тима Жана Тодорова, както и Мерелин Николова, Лора Славчева, Калина Венева, Кая Николова и третият либеро Виктория Нинова.

Три от състезателките ни допринесоха с двуцифрен актив за победата. Най-резултатна стана резервата Мерелин Николова с 16 т. (1 ас), Паскова добави 13 т. (2 аса), а Стоянова завърши с 12 т. (1 ас, 1 блок).

В топреализатор на срещата се превърна Анна Артишук с 22 т. (1 ас) за украинките. Съотборничката ѝ Олександра Миленко отбеляза 20 т. (2 аса, 2 блока).

Благодарение на успеха българският отбор се отлепи от последното 18-о място в класирането на VNL 2026 и се придвижи до 16-а позиция с актив от 2 победи и 6 загуби (5 т.). Украйна остава под №15 също с 2-6, но с 6 т. Лидер са САЩ със 7-1 (20 т.), следвани от Бразилия със 7-0 (19 т.) и Япония с 6-1 (16 т.), които обаче са с мач по-малко.