"Лубе" разпродава билети заради Симеон Николов

LubeVolley.it Клубният президент Симона Силеони беше седнала до дясното рамо на Симеон Николов при представянето на българския разпределител като ново попълнение на "Кучине Лубе" (Чивитанова).

Пристигането на Симеон Николов в "Кучине Лубе" (Чивитанова) е довело до рязък скок в продажбата на сезонни билети за залата на италианския волейболен вицешампион. Съобщението направи главният изп. директор и вицепрезидент на "бианкоросите" Албино Масачези в деня, в който 19-годишният разпределител беше представен пред феновете в града.

"Кампанията за сезонни билети върви чудесно. Продажбите се увеличиха рязко и на живо, и онлайн. Наблюдаваме засилен интерес както на касите, така и в мрежата на Vivaticket. Нашите фенове са много ентусиазирани!“, заяви Масачези.

Самият Мони беше представен като истинска звезда пред стотици запалянковци късно в сряда. Плеймейкърът на националния ни отбор беше посрещнат в шалето "Артуро Маре" на южната крайбрежна алея в Чивитанова. Достъпът беше свободен, но привържениците трябваше да си резервират места предварително заради огромния интерес.

На пресконференцията присъства цялото ръководство на "Лубе", треньорът на тима Джампаоло Мадей, като и управителният съвет на фенклуба "Лубе нел Куоре". По-малкият от братята Николови подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до батко си Александър, който също има контракт до лятото на 2029 г.

Президентът на клуба Симона Силеони заяви, че трансферът на Симеон не е моментно решение, а резултат на дългосрочна стратегия. Тя припомни споразумението за сътрудничество между клуба от Чивитанова и родния тим на българските братя - "Левски София".

"Днес той идва като вече утвърдено име, но и за да продължи развитието си", добави Силеони.

"Преди няколко месеца обещахме, че ще подсилим сериозно отбора, и Мони е една от най-важните части от този проект - заяви пък спортният директор на "Лубе" Марко Подрашчанин. - Даваме голяма отговорност на състезател, който е едва на 19 години, но вярваме, че той има необходимите качества и зрялост, за да се превърне в емблематична фигура."

От своя страна Симеон Николов направи страхотно впечатление на феновете, като при представянето си говори почти изцяло на италиански език, демонстрирайки, че комуникацията няма да бъде никакъв проблем:

"Огромна чест е да бъда тук, щастлив съм да играя за отбор с толкова богата история. Нямам търпение да облека екипа на "Чивитанова" и да започнем да се борим за трофеи. Алекс ми е говорил само хубави неща за града, отбора и феновете. Идвал съм тук два-три пъти и знам каква атмосфера ме очаква."

Българският тийнейджър получи екип на "Кучине Лубе" с обичайния си №1.