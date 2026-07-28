Григор Димитров се оттегли от турнира в Мексико

TennisKafe.com Григор Димитров беше едно от рекламните лица по случай 10-годишнината на турнира в Лос Кабос.

Григор Димитров няма да играе на тенис турнира от категория "АТР 250" в Лос Кабос тази седмица. Първата ракета на България се оттегли от участие около 24 часа преди първия си мач в мексиканския град - срещу френския тийнейджър Моис Куаме, който трябваше да се състои в сряда сутрин наше време.

Причината е дискомфорт в крака, който 35-годишният хасковлия е почувствал по време на тренировката си още в петък. Това му е попречило да тренира през уикенда, а направените изследвания са установили, че става дума за бурсит - възпаление на околоставните торбички, което причинява болка при движение.

"Беше ми препоръчана почивка и възстановяване като най-добър вариант. Много съжалявам, тъй като очаквах с нетърпение да играя тук пред невероятните мексикански фенове", написа Григор в "Инстаграм".

Следващият планиран турнир в графика на настоящия №140 в световната ранглиста е "Мастърс" в Синсинати, който започва на 13 август. В САЩ Димитров също е поканен с "уайлд кард".