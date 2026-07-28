Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров се оттегли от турнира в Мексико

Българският тенисист страда от бурсит в крака и се нуждае от почивка

28 Юли 2026
Григор Димитров беше едно от рекламните лица по случай 10-годишнината на турнира в Лос Кабос.
TennisKafe.com
Григор Димитров беше едно от рекламните лица по случай 10-годишнината на турнира в Лос Кабос.

Григор Димитров няма да играе на тенис турнира от категория "АТР 250" в Лос Кабос тази седмица. Първата ракета на България се оттегли от участие около 24 часа преди първия си мач в мексиканския град - срещу френския тийнейджър Моис Куаме, който трябваше да се състои в сряда сутрин наше време.

Причината е дискомфорт в крака, който 35-годишният хасковлия е почувствал по време на тренировката си още в петък. Това му е попречило да тренира през уикенда, а направените изследвания са установили, че става дума за бурсит - възпаление на околоставните торбички, което причинява болка при движение.

"Беше ми препоръчана почивка и възстановяване като най-добър вариант. Много съжалявам, тъй като очаквах с нетърпение да играя тук пред невероятните мексикански фенове", написа Григор в "Инстаграм".

Следващият планиран турнир в графика на настоящия №140 в световната ранглиста е "Мастърс" в Синсинати, който започва на 13 август. В САЩ Димитров също е поканен с "уайлд кард".

Публикацията на най-добрия български тенисист в "Инстаграм".
Инстаграм Публикацията на най-добрия български тенисист в "Инстаграм".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров

Още новини по темата

Григор Димитров: Още по-мотивиран съм в края на кариерата
31 Юли 2026

Григор Димитров започва в Лос Кабос срещу сензация от "Ролан Гарос"
26 Юли 2026

Португалец спря Григор Димитров на 1/8-финал
15 Юли 2026

Григор Димитров пречупи чех на "АТР 250" в Швеция
14 Юли 2026

Сензацията Носкова вдигна трофея на "Уимбълдън"
11 Юли 2026

"Уимбълдън" стигна до първия си чешки финал
09 Юли 2026

Григор Димитров: Мечтата ми за титла от Шлема никога не си е отивала
07 Юли 2026

Болезнена загуба спря похода на Григор Димитров на "Уимбълдън"
06 Юли 2026

Григор Димитров спечели мач шедьовър на "Уимбълдън"
05 Юли 2026

Григор Димитров: Водя битка основно със себе си
03 Юли 2026

Григор Димитров се прероди на "Уимбълдън"
02 Юли 2026

Григор Димитров се завърна победоносно на "Уимбълдън"
01 Юли 2026

Григор Димитров извади късмет и на "Уимбълдън"
26 Юни 2026

Испанец победи за трети път Григор Димитров
25 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки