Григор Димитров стигна 1/4-финал в тура след повече от година

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров спечели втори пореден мач на турнира от категория "АТР 250" на трева в Майорка (Испания). Участващият с "уайлд кард" българин (№164 в света) се справи в два сета с йорданския "щастлив губещ" от квалификациите Абдула Шелбай (№299) - 6:2, 6:4, и се класира за 1/4-финалите.

През целия двубой първата ни ракета имаше надмощие в играта, но трудно материализираше видимата разлика в класите. В края на първия сет азиатецът поиска медицински таймаут и през цялата втора част игра с бинтовано бедро на десния крак, като видимо имаше затруднения с придвижването.

Въпреки това Шелбай оказа яростна съпротива до последния възможен момент и дори реализира пробив в подаването на Димитров, когато той сервираше за мача при 5:3 във втория сет. Все пак ветеранът от Хасково предотврати излишни драматизми и затвори двубоя в 10-ия гейм, възползвайки се по шеметен начин от втория мачбол, с който се сдоби при 15:40 - с прехвърлящ удар между краката.

Grigor on grass 💚



Dimitrov defeats Shelbayh 6-2 6-4 to book a place in his first quarter-final since Monte-Carlo 2025!#MallorcaChampionships pic.twitter.com/MnHURAlnA1 — Tennis TV (@TennisTV) 24 юни 2026 г.

"Той играеше много добре. Накрая се надявах и на малко късмет. Не очаквах да е точно на последната точка, но съм доволен - коментира Григор в ТВ интервюто на корта. - В някои моменти със сигурност можеше да се справя по-добре. Но като цяло съм доволен. Невероятно е да имам такава подкрепа от моите сънародници по трибуните. След толкова много години те все още са навсякъде с мен. Аз ще продължа да правя това, което мога. Надявам се да им нося още радост."

За място на 1/2-финалите в Майорка Димитров ще спори утре с поставения под №2 Алехандро Давидович Фокина от Испания. Това ще е трети официален мач между двамата, като нашият тенисист все още няма победа срещу този противник. Испанецът се наложи с 6:4, 7:6 (2) в I кръг на "Мастърс" в Рим през 2021 г. и с 6:4, 6:7 (2), 6:3 на 1/2-финалите от "Мастърс" в Монте Карло през 2022 г.

Третият им двубой трябва да започне в 18:30 ч. българско време на 25 юни. Прякото предаване ще бъде по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

3а 35-годишния българин това ще бъде първи 1/4-финал в професионалния тур от повече от година. Последното му участие в такъв етап на веригата на АТР беше на "Мастърс" в Монте Карло през април 2025 г., когато допусна най-тежката загуба в кариерата си - 0:6, 0:6 срещу Алекс де Минор.

НА "УИМБЪЛДЪН"

Вече е съвсем сигурно, че Григор Димитров ще бъде единственият представител на България в третия и най-престижен турнир от Големия шлем - "Уимбълдън" (29 юни - 12 юли). Първата ни ракета ще участва в основната схема с "уайлд кард", а всички останали наши тенисисти отпаднаха в квалификациите.

Иван Иванов и Виктория Томова приключиха участие още в I кръг на пресявките, а Елизара Янева отпадна във II кръг на предварителната схема. Тази вечер дебютантката от Пловдив отстъпи пред поставената под №5 Кейти Волинец (САЩ) с 1:6, 4:6.