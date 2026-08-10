Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бленджини направи промени в отбора за Евроволей 2026

Двама нови волейболисти влязоха в лагера, а един напусна заради контузия

10 Авг. 2026
Джанлоренцо Бленджини по време на тренировка на отбора в Самоков
БФВ
Джанлоренцо Бленджини по време на тренировка на отбора в Самоков

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини направи промени в състава за началото на втората седмица от подготовката за Евроволей 2026 (9-27 септември).

Към лагера в „Арена СамЕлион" в Самоков, се присъедини централният блокировач Лазар Бучков. Волейболистът на шампиона "Левски" получи контузия в глезена в края на сезона в Суперлигата, но вече е възстановен и се връща при националите. В групата се включва и Димитър Пейчинов, също от "Левски". 17-годишният волейболист бе част от разширената група за Лигата на нациите, но само тренираше. Неговият пост е диагонал на разпределителя, но заради високия му ръст от 211 см Бленджини го използва като централен блокировач.

От 15-имата, които започнаха миналата седмица подготовка в Самоков временно отпадна друг централен блокировач - Борис Начев, който се е контузил.

Световните вицешампиони ще играят в гр. Б на Евроволей, мачовете от която са в София. В Самоков волейболистите ни ще тренират до 28 август, а след това ще се премястят в столичната "Арена 8888", където ще бъдат и мачовете от европейското първенство.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Джанлоренцо Бленджини

Още новини по темата

Бленджини ще води и италиански клуб от есента
11 Авг. 2026

Бленджини избра 15 волейболисти за Евро 2026
03 Авг. 2026

България за първи път финишира в Топ 10 на VNL
02 Авг. 2026

Варна остана без отбор в Суперлигата
01 Авг. 2026

"Лубе" разпродава билети заради Симеон Николов
30 Юли 2026

Волейболистите биха с обрат домакина на финалите във VNL
18 Юли 2026

България понесе най-тежката си загуба от началото на VNL 2026
15 Юли 2026

България се сбогува горчиво с Лигата на нациите
12 Юли 2026

Волейболистките са с единия крак аут от VNL
11 Юли 2026

България стъпи на дъното във VNL
10 Юли 2026

Братя Николови ще играят поне 3 сезона в "Кучине Лубе"
09 Юли 2026

Сърбия посрещна волейболистките с разгром
08 Юли 2026

Александър Николов остава топ реализатор във VNL
29 Юни 2026

България беше близо, но изпусна победа във VNL
26 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки