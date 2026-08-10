Бленджини направи промени в отбора за Евроволей 2026

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини направи промени в състава за началото на втората седмица от подготовката за Евроволей 2026 (9-27 септември).

Към лагера в „Арена СамЕлион" в Самоков, се присъедини централният блокировач Лазар Бучков. Волейболистът на шампиона "Левски" получи контузия в глезена в края на сезона в Суперлигата, но вече е възстановен и се връща при националите. В групата се включва и Димитър Пейчинов, също от "Левски". 17-годишният волейболист бе част от разширената група за Лигата на нациите, но само тренираше. Неговият пост е диагонал на разпределителя, но заради високия му ръст от 211 см Бленджини го използва като централен блокировач.

От 15-имата, които започнаха миналата седмица подготовка в Самоков временно отпадна друг централен блокировач - Борис Начев, който се е контузил.

Световните вицешампиони ще играят в гр. Б на Евроволей, мачовете от която са в София. В Самоков волейболистите ни ще тренират до 28 август, а след това ще се премястят в столичната "Арена 8888", където ще бъдат и мачовете от европейското първенство.