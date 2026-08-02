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България за първи път финишира в Топ 10 на VNL

Полша спечели титлата в глобалния волейболен турнир за трети път през последните 4 г.

02 Авг. 2026
Волейболистите на Полша ликуват като шампиони във VNL 2026 след осъществения обрат срещу тима на САЩ.
FIVB
Волейболистите на Полша ликуват като шампиони във VNL 2026 след осъществения обрат срещу тима на САЩ.

Българският национален отбор по волейбол зае 9-о място в крайното класиране на волейболната Лига на нациите (VNL) при мъжете и записа най-доброто си постижение в този формат на глобалния турнир. Досега "лъвовете" бяха финиширали най-много 11-и след трансформирането на надпреварата в сегашния ѝ вид - през 2018 и 2025 г.

За последен път пък тимът ни беше в Топ 10 в прощалния сезон на Световната лига - през 2017 г., когато се нареди също 9-и. Иначе рекордното представяне на селекцията ни в комерсиалното състезание на международната федерация (FIVB) е 4-то място, постигано пет пъти - през 1994, 2004, 2006, 2012 и 2013 г.

През сезон 2026 представителният отбор на България всъщност завърши на 8-о място в редовния сезон, но остана извън финалите заради регламента домакинът да участва в тях по право. А това беше тимът на Китай, наредил се иначе на последната 16-а позиция.

Развръзката на заключителния турнир в Нинбо настъпи днес с мачовете за бронза и за титлата. В срещата за трето място Словения победи Япония с 3:1 (21, -26, 22, 22) и за първи път се нареди в призовата тройка. В големия финал пък шампионът от миналия сезон Полша обърна САЩ с 3:2 (21, -23, -25, 23, 10) и спечели титлата общо за трети път през последните четири години (2023, 2025, 2026). "Дружина полска" има и един трофей от Световната лига (2012).

Освен с рекордното си класиране във VNL, България може да се похвали и че е единствената страна с играч с повече от една индивидуална награда. Лидерът на националите ни Александър Николов взе призовете за №1 и при реализаторите, и при нападателите.

За тези класации предвид се взимат само постиженията в редовния сезон, затова и победителите бяха ясни още преди финалния турнир. Другите лауреати са украинецът Дмитро Янчук (най-добър изпълнител на сервис), канадецът Джаксън Хауи (най-добър блокировач), французите Антоан Бризар (най-добър разпределител) и Матис Ено (най-добър посрещач) и аржентинецът Франко Масимино (най-добър защитник).

Като най-полезен играч (MVP) на финалите беше отличен полякът Томаш Форнал.

USA 🇺🇸 vs. Poland 🇵🇱 - FINAL | Highlights | Men's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=dWatch the Men's highlights between USA and Polandof the Volleyball Natio...
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Japan 🇯🇵 vs. Slovenia 🇸🇮 - Highlights | Men's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=dWatch the Men's highlights between Japan and Sloveniaof the Volleyball N...
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Ключови думи:

волейбол, Волейболна лига на нациите, Александър Николов

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