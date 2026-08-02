България за първи път финишира в Топ 10 на VNL

FIVB Волейболистите на Полша ликуват като шампиони във VNL 2026 след осъществения обрат срещу тима на САЩ.

Българският национален отбор по волейбол зае 9-о място в крайното класиране на волейболната Лига на нациите (VNL) при мъжете и записа най-доброто си постижение в този формат на глобалния турнир. Досега "лъвовете" бяха финиширали най-много 11-и след трансформирането на надпреварата в сегашния ѝ вид - през 2018 и 2025 г.

За последен път пък тимът ни беше в Топ 10 в прощалния сезон на Световната лига - през 2017 г., когато се нареди също 9-и. Иначе рекордното представяне на селекцията ни в комерсиалното състезание на международната федерация (FIVB) е 4-то място, постигано пет пъти - през 1994, 2004, 2006, 2012 и 2013 г.

През сезон 2026 представителният отбор на България всъщност завърши на 8-о място в редовния сезон, но остана извън финалите заради регламента домакинът да участва в тях по право. А това беше тимът на Китай, наредил се иначе на последната 16-а позиция.

Развръзката на заключителния турнир в Нинбо настъпи днес с мачовете за бронза и за титлата. В срещата за трето място Словения победи Япония с 3:1 (21, -26, 22, 22) и за първи път се нареди в призовата тройка. В големия финал пък шампионът от миналия сезон Полша обърна САЩ с 3:2 (21, -23, -25, 23, 10) и спечели титлата общо за трети път през последните четири години (2023, 2025, 2026). "Дружина полска" има и един трофей от Световната лига (2012).

Освен с рекордното си класиране във VNL, България може да се похвали и че е единствената страна с играч с повече от една индивидуална награда. Лидерът на националите ни Александър Николов взе призовете за №1 и при реализаторите, и при нападателите.

За тези класации предвид се взимат само постиженията в редовния сезон, затова и победителите бяха ясни още преди финалния турнир. Другите лауреати са украинецът Дмитро Янчук (най-добър изпълнител на сервис), канадецът Джаксън Хауи (най-добър блокировач), французите Антоан Бризар (най-добър разпределител) и Матис Ено (най-добър посрещач) и аржентинецът Франко Масимино (най-добър защитник).

Като най-полезен играч (MVP) на финалите беше отличен полякът Томаш Форнал.