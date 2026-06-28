Волейболният ни отбор разгроми сензацията Украйна

Националният ни отбор по волейбол постигна петата си победа във VNL, като разгроми сензационно представящия се в последните няколко мача тим на Украйна с 3:1 (20, -18, 23, 17) след по-малко от два часа игра.

За разлика от предишните три мача от турнира в словенската столица Любляна, този път на световните вицешампиони не им се наложи да изиграят пълните 5 гейма, независимо че преди това украинците изглеждаха много сериозно препятствие, особено след убедителните им победите над Бразилия (3:1), световния шампион Италия (3:0) и Канада (3:1). Селекцията на Джанлоренцо Бленджини бързо напипа основните слабости на съперника и успя да го неутрализира.

В отборната статистика България бе отчетливо по-добра в атакуващ план (56:46 успешни атаки), като допусна и по-малко грешки (22:24). Директните точки от сервис (7:7) и блокадите (8:8) бяха поравно, но нашият тим имаше повече спасени топки (50:42) и един безмилостен Александър Николов в атака.

Алекс отново бе реализатор №1 на мача, като завърши с 26 т. (1 ас, 1 блок). Този път изпъкна и Денислав Бърдаров, който направи 16 т. (2 аса), а Аспарух Аспарухов добави 14 т. (3 блокади, 3 аса).

От украинския тим също трима волейболисти събраха двуцифрен актив от точки: Дмитро Янчук - 20 (2 блока), Олех Плотницки - 16 (3 аса), и Васил Типчий - 11 (2 аса).

След този успех България вече има баланс 5 победи и 3 загуби, с колкото е и Украйна, като и двата състава са в Топ 6 на VNL. В третата седмица от Лигата (15-19 юли) - в Чикаго, световните вицешампиони ще играят поред с Полша, Китай, САЩ и Франция.