КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса

Докато не бъдат разплетени мрежите за влияние около групите "Осемте джуджета" на бившия следовател Петьо Петров - Еврото и около Мартин Божанов - Нотариуса, никакви промени в Закона за съдебната власт няма да са достатъчни да разчистят съдебната власт. За целта трябва да бъдат осветени хората, които стоят зад Еврото и Нотариуса. Защото мрежите са силни точно чрез тях. И още един важен въпрос - колко преплетени са двете мрежи. Може ли изобщо някой да каже?

Засега не изглежда прокуратурата да има намерение да направи това. И само слушаме как на МВР му е ясно къде е Еврото, как ей сега ще се разкрие кой стои зад покушението срещу Нотариуса.

Вече разкрихме какво има за Нотариуса в документите от #КорупцияЛийкс, до които "Сега" получи достъп от колегите от BIRD. В масива има и няколко интересни документа, свързани с Пепи Еврото, които се преплитат и с тези за Нотариуса.

Те са поредното доказателство, че адвокат, сочен от редица свидетели като

близък до Мартин Божанов - Нотариуса, е общувал интензивно и с Петьо Петров - Еврото.

Същият човек (споменат с три имена, ЕГН и телефонен номер в документите) е подал сигнал до разследващите, че Еврото го е разкрил като таен свидетел по делото, по което се разследва престъпната дейност на групата около Нотариуса.

За същия адвокат като свидетел пред съда бившата съпруга на Нотариуса казва, че е ходил редовно в "SS клуб" и заедно с Божанов "оправяха дела" в спецсъда и районната прокуратура". Той беше разкрит и от прокурор Йордан Петров, който наблюдаваше и двете дела - за "Нотариуса" и за "Осемте джуджета". Същият адвокат е осветен през февруари 2024 г. от самата прокуратурата като защитен свидетел по дело срещу Еврото.

Ето какво има в "КорупцияЛийкс" за Еврото. Един от документите изхожда от Комисията за противодействие на корупцията. Става дума за справка за извършена проверка по прокурорска преписка №13889/2023 г. на Софийската градска прокуратура. На 21 ноември 2023 г. тази проверка е затворена с отказ да се образува досъдебно производство.

Но на 27 юли 2023 г. антикорупционната комисия получава постановление от прокуратурата, с която ѝ се възлага проверка по сигнал от въпросния адвокат. Сигналът съдържа твърдения за неправомерно разкриване на самоличност на свидетел по водено от Софийската районна прокуратура досъдебно производство. Самият адвокат е дал сведения пред прокурор по време на проверката. Това се случва на 15 август 2023 г. Той разказва, че на 16 юли паркирал маздата си в местността "Бонсови поляни", след разклона за хижата. В района по това време имало доста коли заради провеждащ се фестивал. Адвокатът бил сам. Разходил се за около час и се върнал при автомобила. Потеглил и малко след това забелязал, че има нещо на предното стъкло. Оказало се плик, в който намерил сгънат на две лист хартия - писмо, от което ставало ясно, че на някого му е известно, че той е свидетел с тайна самоличност.

Според адвоката - таен свидетел, единственият начин за разкриване на самоличността му е да се разкъса пликът, съдържащ неговите данни, който се намира сред материалите по досъдебното производство за групата около Нотариуса. Той твърди, че стилът на изразяване в писмото наподобява на този на Петьо Еврото. По това време Петьо Петров вече официално е в неизвестност.

Адвокатът описал познанството си с Еврото и начина им на комуникация по телефон и чрез интернет приложения. "Интензивността на контактите се увеличила след 14.02.2023 г., а от месец май била почти ежедневна в продължение на часове", се казва в справката на комисията. Еврото беше обявен за издирване в края на май 2023 г.

Адвокатът

обещава до 2 седмици да предостави извадки от комуникацията си с Еврото,

която "преминавала през много фази" и уверява, че откакто била проведена акция срещу Петров, той не се е свързвал с него. Подателят на сигнала предоставил и данни от кореспонденция с Петьо Петров по отношение на магистрати, които не са конкретизирани в справката на антикорупционната комисия.

От комисията отиват на паркинга на "Бонсови поляни", но не успяват да установят камери, от които да разберат кой е оставил плика с писмото под чистачките на адвоката. През септември 2023 г. проверяващите се свързват с адвоката, който им казва, че е в чужбина и още не е готов с материалите, които да предостави по преписката. Обещава да го направи на 20 септември, когато щял да е в България. Така и не го направил.

Комисията иска информация от ДАНС дали са извършвани проверки по подадени през 2023 г. сигнали от същия адвокат и получават отговор, че такива няма.

Като свидетел по друго дело през септември 2025 г. същият адвокат заяви пред Софийския градски съд: "Отношенията ми с Петьо Петров са възникнали за това, че бях адвокат на бившата му съпруга Любена Петрова по тяхното бракоразводно дело. Имахме и комуникация по приложение. Имаше заплахи от негова страна, също и от моя. Обикновено ставаше нападателен. Обвиненията бяха свързани с това, че сме му взели детето - аз, Гешев и Мартин Божанов. Напрегнати отношения бяха. Делото завърши със споразумение."

По същата проверка по преписка 13889/23 КПК има още една справка. От нея става ясно, че през октомври 2023 г. на дирекцията на комисията "Противодействие на корупцията" са възложени допълнителни действия "за установяване на конкретно лице с имена Петьо Петров - Еврото за нуждите на извършваната проверка". Данните на МВР сочат, че Петьо Петров е с постоянен адрес на бул. "Никола Вапцаров" в София и настоящ адрес във Видин.

При проверката в базата данни на "Граничен контрол" е установено, че от началото на 2023 г. Петров е

преминал държавната граница 15 пъти с една и съща кола - "Мерцедес С 500"

със софийска регистрация. Да се чуди човек, трябвало ли е адвокатът да пусне жалба до прокуратурата, че да бъде проверено дали Петров е минавал през границите на страната...

Последно е засечен на 14.04.2023 г. в 09:53 ч. при влизане в България през ГКПП "Кулата шосе", сочи справката. Бил е сам в колата. Автомобилът е на лизинг, който се води на фирма. BIRD припомня, че въпросното дружество беше избрано през 2018 г. от БАБХ за единствен доставчик на тестове за чума по дребните преживни животни от френски производител. В крайна сметка, след разразилия се скандал, тогавашният премиер Бойко Борисов спря поръчката. Колегите са се свързали със собственика на фирмата, но той отрича да познава Еврото. А на въпрос дали фирмата му има такава лизингова кола, казва: "Не помня дружеството ми да е имало такава кола, но не го изключвам като възможност."

В лийка има и един документ, който припомня отдавна известна и погребана история - че на 11 юни 2006 г. в Службата по вписванията - Бургас с вписано дарение на 2/12 ид. ч. от парцел от 4745 кв. м в Созопол. Дарител е Петьо Петров, а дарени са адвокатът Боян Новански и следователката Оля Антонова. През 2017 г. Новански стана член на Висшия съдебен съвет, избран от парламентарната квота, какъвто е и досега.

Тепърва предстоят и други разкрития от серията "КорупцияЛийкс". От първата публикация насам обаче е оглушително мълчанието на институциите и новата власт, която уж дойде с клетви за промени, реформи и прочистване. За да имаме някакво основание да им вярваме, особено покрай фиаското, което се заформя с промените в Закона за съдебната власт, трябва да отговорят на няколко прости въпроса. Като например кога ще видим операция "Чисти ръце" в службите, трупа ли се база с компрометиращи данни за магистрати и други хора на висши позиции, с които да бъдат държани в зависимост, адекватно ли са работили прокуратурата и службите по различните сигнали и направления и ако да - къде са резултатите. Иначе излиза, че всички са смразени, защото се страхуват, че в масивите може да има и нещо срещу тях.