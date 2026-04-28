Дечев: Петьо Еврото е имал интерес и към кадруването в МВР

Бившият шеф на столичното следствие, лидер на групата "Осемте джуджета", понастоящем адвокат в неизвестност Петьо Петров, е проявявал интерес и към кадруването в МВР. Това коментира в интервю за БНТ служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Той обясни, че в архива на Петров, известен с прякора си Еврото, била автобиографията на "един бивш директор на институт на МВР". "Неговото влияние (на Петров) е било много силно не само в съдебната власт. Той е проявявал интерес към кадруването в МВР", каза Дечев. Той изреди и важните въпроси в случая - как тази биография се е оказала там, успял ли е Петров да повлияе за кариерното израстване на този човек и дали директорът е изпълнявал молби в замяна.

Дечев обаче смята, че отговорите трябва да дойдат от Софийската градска прокуратура и шефката й Емилия Русинова. "Не очаквам много от СГП, защото има зависимост между Русинова и Петров", каза министърът, визирайки данните за съвместни пътувания през граница на Русинова и Петров.

Министърът коментира и заплахите към изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев, огласени от самия него преди дни.

По думите на Дечев причината за заплахите е неговата добра работа. "Все още задкулисието има огромно самочувствие", каза министърът.

Отново се коментира, че зад заплахите стои човек с прякор "Картофа", чиято фирма успява да спечели монопол върху пътната помощ по магистралите в страната и е финансирана от държавата за това с милиони. "Няма как един Картоф да бъде сам. Не знам колко голям е "плод-зеленчукът", но със сигурност има и други Картофи", коментира Дечев и допълни, че "години наред институциите са били хакнати откъм върха, за да служат за частен интерес".

На въпрос кой е превзел МВР той отговори, че очевидно е работено така, че МВР да обслужва определени частни интереси и да атакува други. Министърът уточни, че ще му е трудно да говори с имена, защото "на този етап е трудно да се вадят доказателства". Но като се погледнат действията на МВР и прокуратурата, става ясно, че те са били изпълнители на определени поръчки.

За оттеглянето на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор след 9 месеца незаконно на поста, но часове след даден ултиматум от Иван Демерджиев от "Прогресивна България", Дечев коментира, че резултатът е добър, но не и начинът, по който е постигнат. "Неговото напускане на кабинета не е реформа, не е и голяма промяна", каза министърът, като посочи, че в следващите 6 месеца и.ф. главен прокурор ще е Ваня Стефанова - досегашната заместничка на Сарафов, избрана от него. Сарафов пък се върна като директор на националното следствие и зам. главен прокурор. Изборът на нов Висш съдебен съвет, който може да избере следващия титулярен главен прокурор, трябва да се случи час по-скоро, но и това не е реформа, подчерта Дечев.

Според него следващият главен прокурор трябва освен безспорен професионалист с безупречни нравствени качества, да е човек, който не е склонен да е политически зависим и да отстъпва на натиск. Дечев, който е наказателен съдия, отхвърли спекулациите, че може да е следващият главен прокурор. "Не съм си представял да съм главен прокурор. Тази длъжност спокойно може да бъде заета от професор по наказателно право или от върховен съдия", коментира той.