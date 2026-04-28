Дечев: Петьо Еврото е имал интерес и към кадруването в МВР

28 Апр. 2026Обновена
Емил Дечев
Булфото
Емил Дечев

Бившият шеф на столичното следствие, лидер на групата "Осемте джуджета", понастоящем адвокат в неизвестност Петьо Петров, е проявявал интерес и към кадруването в МВР. Това коментира в интервю за БНТ служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Той обясни, че в архива на Петров, известен с прякора си Еврото, била автобиографията на "един бивш директор на институт на МВР". "Неговото влияние (на Петров) е било много силно не само в съдебната власт. Той е проявявал интерес към кадруването в МВР", каза Дечев. Той изреди и важните въпроси в случая - как тази биография се е оказала там, успял ли е Петров да повлияе за кариерното израстване на този човек и дали директорът е изпълнявал молби в замяна.

Дечев обаче смята, че отговорите трябва да дойдат от Софийската градска прокуратура и шефката й Емилия Русинова. "Не очаквам много от СГП, защото има зависимост между Русинова и Петров", каза министърът, визирайки данните за съвместни пътувания през граница на Русинова и Петров.

Министърът коментира и заплахите към изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев, огласени от самия него преди дни.

По думите на Дечев причината за заплахите е неговата добра работа. "Все още задкулисието има огромно самочувствие", каза министърът.

Отново се коментира, че зад заплахите стои човек с прякор "Картофа", чиято фирма успява да спечели монопол върху пътната помощ по магистралите в страната и е финансирана от държавата за това с милиони. "Няма как един Картоф да бъде сам. Не знам колко голям е "плод-зеленчукът", но със сигурност има и други Картофи", коментира Дечев и допълни, че "години наред институциите са били хакнати откъм върха, за да служат за частен интерес".

На въпрос кой е превзел МВР той отговори, че очевидно е работено така, че МВР да обслужва определени частни интереси и да атакува други. Министърът уточни, че ще му е трудно да говори с имена, защото "на този етап е трудно да се вадят доказателства". Но като се погледнат действията на МВР и прокуратурата, става ясно, че те са били изпълнители на определени поръчки.

За оттеглянето на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор след 9 месеца незаконно на поста, но часове след даден ултиматум от Иван Демерджиев от "Прогресивна България", Дечев коментира, че резултатът е добър, но не и начинът, по който е постигнат. "Неговото напускане на кабинета не е реформа, не е и голяма промяна", каза министърът, като посочи, че в следващите 6 месеца и.ф. главен прокурор ще е Ваня Стефанова - досегашната заместничка на Сарафов, избрана от него. Сарафов пък се върна като директор на националното следствие и зам. главен прокурор. Изборът на нов Висш съдебен съвет, който може да избере следващия титулярен главен прокурор, трябва да се случи час по-скоро, но и това не е реформа, подчерта Дечев.

Според него следващият главен прокурор трябва освен безспорен професионалист с безупречни нравствени качества, да е човек, който не е склонен да е политически зависим и да отстъпва на натиск. Дечев, който е наказателен съдия, отхвърли спекулациите, че може да е следващият главен прокурор. "Не съм си представял да съм главен прокурор. Тази длъжност спокойно може да бъде заета от професор по наказателно право или от върховен съдия", коментира той. 

Още новини по темата

Емил Дечев разкри детайли за натиска върху Кандев
26 Апр. 2026

Прокуратурата: Преписките на МВР за хора с имунитети не стават
23 Апр. 2026

ДПС е шампион по сигнали за купен вот
19 Апр. 2026

Дечев: В 20:01 ч. в неделя ще кажа кои партии купуват гласове
18 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

Съдът отказа очна ставка с прокурор по делото срещу Петьо Еврото
15 Апр. 2026

Кабинетът оттегля номинациите за европрокурор заради опорочена процедура
07 Апр. 2026

Дечев: През 2017 г. плавахме с Теодора Георгиева и още 10 души в Гърция
07 Апр. 2026

Градската прокурорка почти отрече връзки с Еврото
06 Апр. 2026

Янкулов ще иска наказание и за градския прокурор Русинова
03 Апр. 2026

ВСС се размърда да проучи воаяжите на градската прокурорка с Петьо Еврото
02 Апр. 2026

ДПС и ИТН се впиха предизборно в "Петрохан"
01 Апр. 2026

МВР е проверило служители за теч към Ружа Игнатова
30 Март 2026

