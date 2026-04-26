Емил Дечев разкри детайли за натиска върху Кандев

„На два пъти от скрити номера са звънели различни хора, за да предупредят Георги Кандев. Споменатото предупреждение е за това, че може да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп“. Това обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев в интервю за Нова тв като коментар за заплахите и предупрежденията към Кандев, за които самият главен секретар разкри в пост във фейсбук преди няколко дни.

Тогава Кандев каза, че е подложен на външен натиск. По думите му в заверата са замесени както хора от криминалния контингент, така и бивши служители на високи постове във вътрешното министерство.

Във видеообръщение, публикувано във "Фейсбук", Кандев заяви: "Четири дни след изборите, получих няколко обаждания. В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор "Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо". Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя."

Сега Дечев на практика потвърди неговия разказ. “Заплахите към главния секретар показват, че си върши добре работата. Случи се след изборите, защото преди това може би е имало страх да не се повлияе на изборния процес в ущърб на авторите на заплахата. Може да се предположи, че заплахите идват и заради възможността да остане при редовния кабинет”, каза още служебният министър на вътрешните работи.

Според него заплахите вероятно са дело на хората, които от поне 20 години считат, че са господари на държавата. Той потвърди, че случаят е свързан с бившия главен секретар на МВР (от 2013 до 2015 г.) Светлозар Лазаров, за когото били установени връзки с Картофа, защото се появила тяхна снимка в медиите. Дечев обаче така и не каза как точно е установена ролята на Лазаров. На три пъти зададен въпрос накрая той каза, че не иска да говори по вероятно вече образувано наказателно производство.

Дечев твърди, че става дума за досъдебно производство, свързано с АПИ и фирма за безплатна пътна помощ. Именно за такова разследване съобщи онзи ден прокуратурата, но изрично натърти, че по него няма разследвани лица от МВР.

"Не сме разговаряли с Георги Кандев дали да остане в редовен кабинет, той си върши работата и е добър професионалист. За МВР ще бъде добре да остане“, посочи Емил Дечев. Той намекна, че Кандев трябва добре да обмисли това.

Дечев уточни, че не му е отправяна същия вид покана, и не смята, че ще получи такава. Според него тези, които спечелиха изборите си, имат вече хора за министър на вътрешните работи и за министър на правосъдието и като цяло този въпрос изобщо не го вълнува.

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор Новият и. ф. главен прокурор е досегашната заместничка на Борислав Сарафов Ваня Стефанова. Тя зае поста през януари 2024 г. седмица преди насроченото изслушване във Висшия съдебен съвет в процедурата за избор на главен прокурор, в която Сарафов беше единствен кандидат.

Вътрешният министър коментира и новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. „Оттеглянето на Борислав Сарафов е много закъсняло изпълнение на закона и незначителна крачка. Това не е съдебна реформа, а нещо, което отдавна трябваше да се случи. Г-жа Стефанова беше избран за заместник от самия Сарафов. Тя е започнала кариерата си в съдебната система в края на 90-те години. Била е прокурор в СГС, а след това и зам.-председател на ДАНС. Случаен човек не би бил избран на такъв пост. Не сме се срещали професионално“, отбеляза силовият министър.