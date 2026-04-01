Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДПС и ИТН се впиха предизборно в "Петрохан"

Тошко Йорданов чете от трибуната лични имейли до вътрешния министър Емил Дечев от майката на детето му

01 Апр. 2026
БГНЕС
Емил Дечев (вдясно) и Георги Кандев.

Случаят "Петрохан" за пореден път се използва от определени партии и депутати за предизборен цирк. 

Парламентът прекъсна предизборната си ваканцията по искане на ИТН, за да бъде изслушан отново министърът на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с оказване на натиск по случая "Петрохан". В цирка обаче се включиха активно и хората на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски чрез острието си и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.

В залата са и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и старши комисар Кремена Илиева, която доскоро беше временен директор на Националния институт по криминалистика към МВР.

Както обикновено депутати си позволяваха махленски език, обиди и риторика, която няма място нито в парламента, нито на улицата. От ДПС дойдоха и въпроси, които нямат нищо общо с темата на изслушването, като например с какви оценки е завършил средното си образование Кандев.

Всичко това се разви пред очите на ученици от столично училище, които бяха на гости в Народното събрание.

Освен че повториха рефрените си за "педофилската секта" и връзките на ПП с хората около Ивайло Калушев, ИТН искаха да знаят защо е махната временната шефка на НИК. Дечев обясни, че Илиева е била временно, за една година, директор на института и той просто не е удължил назначението й, защото тя няма стаж на ръководен пост за разлика от новия временен директор. Изказвания в този дух имаше и от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Дечев обясни на депутатите, че директорът "не ходи на терен, не събира натривки, не анализира дактолоскопни следи, не прави химически анализи на вещества, открити по време на огледа, не прави съдебно-медицински експертизи". Освен това им припомни, че Илиева е специалист по документно-технически експертизи. "Твърде малка, да не кажа нищожна, е нейната експертност по отношение на престъплението, което ние обсъждаме вече на четвърто изслушване", каза още Дечев.

Огромна част от експертизите вече са готови.

И подчерта, че не поставя под никакво съмнение експертните качества и професионализма на Илиева, която е била върната на старата си длъжност в НИК.

Тошко Йорданов дори чете имейл от съпругата на Дечев, писан до самия Дечев, преди да стане министър, с който тя го заплашва, че ще сезира прокуратурата, ако министърът не й обясни по какви хижи и палатки води детето им. Не стана ясно откъде Йорданов се е сдобил с личната кореспонденция между двамата родители, за да я чете от трибуната на парламента.

Дечев обясни, че е в сложни отношения с майката на детето си, че в момента той води дело за повече време с детето си, че е отговорил на мейла, че няма нищо общо с "Петрохан". И че ако е общественоопасно да се ходи на палатка, "да бяхте използвали времето си в Народното събрание да криминализирате тази дейност". Дечев обясни, че майката на детето му е прокурор в Софийската градска прокуратура, ръководена от Емилия Русинова.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан, Емил Дечев, Тошко Йорданов

Още новини по темата

МВР е проверило служители за теч към Ружа Игнатова
30 Март 2026

Градската прокурорка и Пепи Еврото са излизали с една кола през границата
30 Март 2026

НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"
30 Март 2026

Прокуратурата светкавично угоди на Пеевски за дело срещу министър Дечев
26 Март 2026

Сърбия не е задържала Пепи Еврото

25 Март 2026

15-годишният Алекс и Ивайло Калушев бяха погребани на тайни церемонии
22 Март 2026

МВР намери хижа със символи на руската паравоенна групировка "Вагнер"
21 Март 2026

Според смъртния акт един от убитите в "Петрохангейт" е починал на 7 февруари
20 Март 2026

Близките на загиналите извоюваха повторни разпити по "Петрохан"
18 Март 2026

МВР потвърди за мистериозен дим в хижа "Петрохан"
16 Март 2026

Даниел Митов мълчал за "Петрохан", за да не политизира случая

15 Март 2026

Протест настоя да се разкрие истината за "Петрохан"
13 Март 2026

Пеевски се стресира от интервюто на вътрешния министър за "Сега"
12 Март 2026

Пеевски трябва да бъде разпитан по сигнала на българската европрокурорка
11 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?