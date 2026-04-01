ДПС и ИТН се впиха предизборно в "Петрохан"

Случаят "Петрохан" за пореден път се използва от определени партии и депутати за предизборен цирк.

Парламентът прекъсна предизборната си ваканцията по искане на ИТН, за да бъде изслушан отново министърът на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с оказване на натиск по случая "Петрохан". В цирка обаче се включиха активно и хората на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски чрез острието си и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.

В залата са и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и старши комисар Кремена Илиева, която доскоро беше временен директор на Националния институт по криминалистика към МВР.

Както обикновено депутати си позволяваха махленски език, обиди и риторика, която няма място нито в парламента, нито на улицата. От ДПС дойдоха и въпроси, които нямат нищо общо с темата на изслушването, като например с какви оценки е завършил средното си образование Кандев.

Всичко това се разви пред очите на ученици от столично училище, които бяха на гости в Народното събрание.

Освен че повториха рефрените си за "педофилската секта" и връзките на ПП с хората около Ивайло Калушев, ИТН искаха да знаят защо е махната временната шефка на НИК. Дечев обясни, че Илиева е била временно, за една година, директор на института и той просто не е удължил назначението й, защото тя няма стаж на ръководен пост за разлика от новия временен директор. Изказвания в този дух имаше и от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Дечев обясни на депутатите, че директорът "не ходи на терен, не събира натривки, не анализира дактолоскопни следи, не прави химически анализи на вещества, открити по време на огледа, не прави съдебно-медицински експертизи". Освен това им припомни, че Илиева е специалист по документно-технически експертизи. "Твърде малка, да не кажа нищожна, е нейната експертност по отношение на престъплението, което ние обсъждаме вече на четвърто изслушване", каза още Дечев.

Огромна част от експертизите вече са готови.

И подчерта, че не поставя под никакво съмнение експертните качества и професионализма на Илиева, която е била върната на старата си длъжност в НИК.

Тошко Йорданов дори чете имейл от съпругата на Дечев, писан до самия Дечев, преди да стане министър, с който тя го заплашва, че ще сезира прокуратурата, ако министърът не й обясни по какви хижи и палатки води детето им. Не стана ясно откъде Йорданов се е сдобил с личната кореспонденция между двамата родители, за да я чете от трибуната на парламента.

Дечев обясни, че е в сложни отношения с майката на детето си, че в момента той води дело за повече време с детето си, че е отговорил на мейла, че няма нищо общо с "Петрохан". И че ако е общественоопасно да се ходи на палатка, "да бяхте използвали времето си в Народното събрание да криминализирате тази дейност". Дечев обясни, че майката на детето му е прокурор в Софийската градска прокуратура, ръководена от Емилия Русинова.