Дечев и Кандев се оказаха на посещение в САЩ

МВР Една от снимките от посещението на Дечев и Кандев в САЩ, пуснати от пресслужбата на МВР.

Броени дни преди очакваното "сдаване" на властта от служебното на редовно правителство на "Прогресивна България" делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените американски щати. В състава ѝ са изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, заместник-министър Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова, съобщи министерството.

Вече са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили на САЩ (AFOSI) и други американски институции и агенции.

Отчетено е отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността, с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията, гласи съобщението. И допълва, че българската делегация отбелязала също напредъка на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по отпадането на визите (Visa Waver Program).

В понеделник предстоят срещи в Държавния департамент на САЩ с представители на Бюрото по международни въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, Бюрото по противодействие на тероризма и Бюрото по консулски въпроси.