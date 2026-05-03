Дечев и Кандев се оказаха на посещение в САЩ

Броени дни преди очакваното "сдаване" на властта от служебното на редовно правителство на "Прогресивна България" делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените американски щати. В състава ѝ са изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, заместник-министър Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова, съобщи министерството.
Вече са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили на САЩ (AFOSI) и други американски институции и агенции.
Отчетено е отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността, с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията, гласи съобщението. И допълва, че българската делегация отбелязала също напредъка на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по отпадането на визите (Visa Waver Program).
В понеделник предстоят срещи в Държавния департамент на САЩ с представители на Бюрото по международни въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, Бюрото по противодействие на тероризма и Бюрото по консулски въпроси.