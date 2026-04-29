Кандев: Заплашиха ме с арест за искане на подкуп

Заплашиха ме не само, че ще бъда обвинен, но и че ще бъда арестуван за искане на подкуп. Това обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев в „Денят на Дарик“. Той и премиерът Андрей Гюров дадоха първото си съвместно интервю. С него Кандев се похвали в личния си профил във фейсбук като го пусна изцяло, включително и във видеовариант.

В интервюто Кандев разказа подробно за това какво и как се е случило около получената от него заплаха, за която той алармира от личния си профил. "В четвъртък миналата седмица получих две обаждания по приложения, в които непознат глас ми каза, че в момента Картофа и негови работници в момента дават показания срещу теб в Софийска градска прокуратура и ще бъдеш обвинен в набеждаване или вземане на подкуп. Не останах безучастен и взех изпреварващите мерки като обявих това нещо в профила си и подадох сигнал до Софийска градска прокуратура", обяви и.ф. главният секретар на МВР.

На въпрос дали е разбрал кой му се е обадил и дали самият той го издирва, Кандев отговори, че няма представа кой му е звънял, че е бил от скрити номера и оставил прокуратурата да открие тези неща. Главният секретар знаел само, че малкото име на Картофа било Юлиан. „Картофа е там, но в кошницата има и други плодове и зеленчуци. Картофа е Юлиян по малко име и е замесен в т.нар. случай с пътните помощи. Той може да бъде събирателен образ на всичките лица с прякори“, каза още той. „Вчера излязоха журналистически разследвания, които показаха връзка между Светлозар Лазаров и лицето с прякор Картофа и малко име Юлиян“, добави Кандев.

"Ние няма да се огънем. Ние нашата работа я свършихме и продължаваме да борим престъпността във всичките ѝ форми. Всички, които се опитват да заплашват мен и служителите на МВР, те ще срещнат огромен отпор“, заяви още Кандев.

Главният секретар на МВР потвърди, че няма нова версия за случилото се на Петрохан и край Околчица. „Министър Дечев съобщи, че е намерена последната четвърта гилза от случая „Петрохан-Околчица“. Онзи ден беше извършен огледът и бе открита тази гилза. Нямаме данни за нов човек по разследването. Цялата информация, която имаме – я потвърждаваме. Всички данни сочат, че няма външна намеса в случая“, заяви Георги Кандев.

Той коментира и призивите от преди дни за силово извеждане на вече бившият и-ф. главен прокурор Борислав Сарафов. „Ако се беше стигнало до физическо извеждане на г-н Сарафов от кабинета му, това щеше да е лош сигнал към нашите партньори в Европейския съюз, защото не е това начинът“, каза той.

Кандев разкри и какво се прави за издирването на Пепи Еврото и прокурорския син. „Ръководител на прокуратура се е возил в един автомобил с лице, свързано с прякор. Пресичали са граница заедно. Оперативно-издирвателната дейност е сложна. Петьо Еврото се издирва с червена бюлетина от Интерпол. Неговото издирване не е престанало. По отношение на прокурорския син провеждаме мероприятия и затягаме примката. Надявам се, защото оперативно-издирвателната дейност е с много неизвестни, да имаме резултати скоро по тези наши действия“, заяви главният секретар на МВР.

„Моят екип ме нарича „ходещо меме“. Когато ситуацията е тежка, изглеждам по този начин и погледът ми е фокусиран. Зад строгия поглед се крие нормален човек, съпруг, баща, служител от 27 години на МВР. Аз съм служил на родината 27 години, така че продължавам и смятам да продължавам да служа на родината, доколкото мога и ми стигнат силите“, заяви Кандев.

„Като служител на МВР не членувам в политически партии и нямам политически пристрастия. Следвам единствено закона. Ако победителите в изборите решат да разчитат на мен, аз ще продължа да служа, но подчертавам, че служа само на закона. Към този момент нямам покана да продължа да служа, нито да освободя поста на главен секретар на МВР“, каза главният секретар на МВР.

„Емил Дечев и Георги Кандев са мой личен избор. Преминах през много безсънни нощи да подбера конфигурация, която да даде най-добър резултат при опазването на изборите. Имах лични разговори и се видяхме няколко пъти. След това направихме общ разговор и видяхме, че имаме добър синхрон", разказа в същото предаване премиерът Андрей Гюров. Той добави:. "Не познавах Емил Дечев предварително. С Георги Кандев се запознахме през 2021 година в едно село в община Симитли, където имаше високо напрежение, в което по две различни линии се оказахме на площада, заобиколени от ядосани тълпи от хора. Напрежението започна да спада, когато Кандев се появи на площада. И то не само защото може да гледа лошо, а и защото имаме синхронизация и гледаме в една и съща посока. Резултатите от тези избори надминават очакванията и на двама ни“.

„Цялата ми концентрация и усилия са насочени към успешното завършване на правителството. Имам заявени курсове в университета и гледам към спокойно лято и връщане към нормалния си начин на живот. На този етап не съм обмислял дали бих могъл да бъда кандидат за президент. Не съм обсъждал нищо подобно, дори със семейството си. Аз нито съм дал съгласие, нито с мен е разговаряно в тази посока. Това е нещо, което може да бъде обмислено на по-късен етап. Към този момент това не е тема за мен“, заяви още Гюров.