Премиерът Гюров нарече министрите си спартанци

Като истински спартанци не се огънахте, и показахте, че сте отбор, обърна се служебният премиер Андрей Гюров към министрите си на раздяла. Днес е последното заседание на това правителство, в 17 ч. Илияна Йотова ще връчи проучвателния мандат на Румен Радев от "Прогресивна България". Намерението е веднага да бъдат съобщени новите министри.

"Когато цар Леонид чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето казал - "Чудесно, тъкмо ще се бием на сянка". Вие, като истински спартанци, не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати, можете да се превърнете в отбор, институция и че въпреки всички очаквания сте правилните хора, на правилното място, в правилния момент", каза Андрей Гюров.

Освен тази история от Древна Елада, той цитира и римския философ Сенека: "Животът е като пиеса - не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна", визирайки двата месеца, в които управлява служебния кабинет.

"На последното заседание на нашия кабинет искам да ви благодаря за това, че не се въздържахте. (Намек за днешното гласуване на групата на ПБ в парламента за комисия за доходите на Пеевски) Министрите от кабинета "Гюров" не се скриха зад унизителното оправдание „за два месеца толкова“, нито зад дребен чиновнически фатализъм „точно аз ли, нямам партия, зад мен са само премиерът и колегите“, каза Андрей Гюров.

Той благодари на министрите, че "не са си измили ръцете с констатации". „Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си“, добави министър-председателят.

"Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, видя се как въздухът се размести и колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон", заяви Гюров и специално благодари на правосъдния министър Андрей Янкулов за усилията. "Искам да поздравя всички вас, които ще излезете от тази сграда без да се притеснявате от ревизии. Надявам се, че тези ревизии ще обхванат и 20-годишния модел, който превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция. В този кратък период не бяхме само наблюдатели", допълни премиерът.

"Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква от държава, чиито институции са овладени от години", заключи премиерът.