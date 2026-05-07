Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Премиерът Гюров нарече министрите си спартанци

07 Май 2026
Андрей Гюров на последното заседание на Министерски съвет
БГНЕС
Андрей Гюров на последното заседание на Министерски съвет

Като истински спартанци не се огънахте, и показахте, че сте отбор, обърна се служебният премиер Андрей Гюров към министрите си на раздяла. Днес е последното заседание на това правителство, в 17 ч. Илияна Йотова ще връчи проучвателния мандат на Румен Радев от "Прогресивна България". Намерението е веднага да бъдат  съобщени новите министри. 

"Когато цар Леонид чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето казал - "Чудесно, тъкмо ще се бием на сянка". Вие, като истински спартанци, не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати, можете да се превърнете в отбор, институция и че въпреки всички очаквания сте правилните хора, на правилното място, в правилния момент", каза Андрей Гюров.

Освен тази история от Древна Елада, той цитира и римския философ Сенека: "Животът е като пиеса - не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна", визирайки двата месеца, в които управлява служебния кабинет.

"На последното заседание на нашия кабинет искам да ви благодаря за това, че не се въздържахте. (Намек за днешното гласуване на групата на ПБ в парламента за комисия за доходите на Пеевски) Министрите от кабинета "Гюров" не се скриха зад унизителното оправдание „за два месеца толкова“, нито зад дребен чиновнически фатализъм „точно аз ли, нямам партия, зад мен са само премиерът и колегите“, каза Андрей Гюров. 

Той благодари на министрите, че "не са си измили ръцете с констатации".  „Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си“, добави министър-председателят.

"Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, видя се как въздухът се размести и колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон", заяви Гюров и специално благодари на правосъдния министър Андрей Янкулов за усилията. "Искам да поздравя всички вас, които ще излезете от тази сграда без да се притеснявате от ревизии. Надявам се, че тези ревизии ще обхванат и 20-годишния модел, който превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция. В този кратък период не бяхме само наблюдатели", допълни премиерът.

"Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква от държава, чиито институции са овладени от години", заключи премиерът.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Андрей Гюров

Още новини по темата

Кандев: Заплашиха ме с арест за искане на подкуп
29 Апр. 2026

ПП-ДБ спрягат Гюров за обща кандидатура за президент
27 Апр. 2026

Гюров ще мисли отговорно за президентска кандидатура
26 Апр. 2026

Гюров не се отказа от промени в МС в последния момент
24 Апр. 2026

Премиерът: Освобождаването на Сарафов изглеждаше добре режисирано
22 Апр. 2026

Прокуратурата се прицели в премиера, министри и главния секретар на МВР
17 Апр. 2026

Рубио благодари на Гюров за евакуация на US дипломати от Близкия изток
09 Апр. 2026

ВАС отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу БНБ
09 Апр. 2026

Премиерът отчете "цял парламент" задържани за купуване на гласове
08 Апр. 2026

Гюров: Иззехме половин милион евро за купуване на гласове
02 Апр. 2026

Президентът нападна остро премиера за споразумението с Киев
31 Март 2026

България подписа 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна
30 Март 2026

В служебния кабинет се усещат като опълченци
29 Март 2026

Премиерът Гюров: Следваща стъпка - 15 000 работни места за младите
29 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа