В служебния кабинет се усещат като опълченци

Как става така, че обвинен за купуване на гласове кмет след час става само свидетел, пита премиерът Гюров

Днес, 20:03
Андрей Гюров
Булфото
Андрей Гюров

Служебният премиер Андрей Гюров сравни сравни себе си и министрите с опълченци. "В служебния кабинет се усещаме като опълченци. Дори хора - наши близки, приятели, доброжелатели, казват: Вие как влязохте в това нещо! Какви неща ще ви се случат?". И се случват постоянно. Всички виждат атаките към цялото служебно правителство, особено към вътрешния министър, към министър Янкулов и към мен", каза той в интервю за предаването "На фокус" на Нова тв. 

По думите му много хора се опитвали да убедят кабинета, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. "Но се опитваме да покажем, че това не е така", посочи той. И разказа как в кабинета обсъждали 150-годишнината от Априлското въстание и поведението на възрожденците. "Ако те бяха повярвали, че системата не може да бъде променена - ние сега нямаше да бъдем тук", каза Гюров. "Но тези хора тогава са повярвали, че техните действия, макар и да не могат да стигнат докрай, ще имат ефект", допълни той. 

Според него ясно се вижда, че е "някои хора силно се страхуват от това в страната да има честни избори". "Когато съставихме правителството, едната от основните цели, която обсъдихме с всички министри, беше то да зададе нов облик на управлението, да зададе нов стандарт. Фактът, че сега тези хора ни атакуват, показва само, че маските са паднали. Виждат се действията на правителството, вижда се промяна в отношението към гражданите и към институциите - това е силно застрашително за тези, които разчитат на завладяната държава и на завладените институции, а не на честните избори, за да могат да продължават да упражняват влиянието си", посочи премиерът. 

Гюров даде пример със себе си и становището на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз в казуса с неговото отстраняване от БНБ. Той обясни, че никъде в становището генералният адвокат не казва дали е правилно или неправилно отстранен от БНБ. "Въпросът отново е как в централна емисия на национална медия се излиза с първа новина, с думи, които никъде не съществуват в становището на генералния адвокат, но за сметка на това са част от позицията на политически лидер, санкциониран по списъка "Магнитски" от наши приятелски и съюзнически държави. Как става така, че национална телевизия показва в централната си емисия откровена лъжа като първа новина?", риторично попита Гюров и цитира Тери Пратчет, че "докато истината си сложи обувките, лъжата вече е обиколила света. 

Според него висока избирателна активност на 19 април ще покаже, че битката срещу купуването на гласове е спечелена. "Заявките, които правят с действията си главният секретар, вътрешният министър и МВР отиват в правилната посока. Ние не мерим в брой арести, а по доверието, което създаваме у гражданите", каза Гюров. Според него доверието на българските граждани се е засилило и това се виждало по над десеткратно увеличение на сигналите.

Той спомена заловената преди ден руска гражданка, която предлагала пари за гласуване в полза на конкретна партия. "Тук не говорим за отделни избиратели, а за цели избирателни секции, които се купуват, за да се осигурят определен брой гласове. Това трябва да бъде прекъснато", категоричен е министър-председателят. 

Гюров изтъкна, че на миналите избори се оказало, че нарушенията са били именно в цели секции: "И най-интересното е, че институциите нехаят за това. Нямаше превантивни действия на МВР, нито арести, да не говорим за последствия в прокуратурата". 

По думите му имаме сериозен институционален проблем с прокуратурата. "И това е ясно не само на нас, но и на българските граждани. Нашата работа е сигналът да стигне до прокуратурата. Но трябва да е ясно какво се случва там. Както в случая със задържания кмет за нарушаване на изборните права на гражданите. Било му е повдигнато обвинение, но само час по-късно постановлението е променено и същият кмет е извикан като свидетел. Въпросът е кой и защо е променил мнението на прокуратурата в рамките на час?", попита министър-председателят. 

Ексклузивно: Първо телевизионно интервю на премиера Андрей Гюров
Ексклузивно: Първо телевизионно интервю на премиера Андрей Гюров
Ключови думи:

Андрей Гюров, Правителство на Андрей Гюров

