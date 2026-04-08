Премиерът отчете "цял парламент" задържани за купуване на гласове

Купеният вот се осъществявал и срещу опростяване на вересии, дори за 8 евро

Днес, 10:33
Андрей Гюров
Булфото
Андрей Гюров

"223 са задържаните за изборни престъпления до момента - това е почти колкото са депутатите в парламента. Те са се опитали да подменят волята на народа и да заменят народните представители със свои". Това отчете преди началото на правителственото заседание служебният министър-председател Андрей Гюров.

Той отбеляза, че при визитата си в Якоруда е забелязал притеснение у местните хора да говорят. "Те си мислят, че всичко е свързано с изборите и гласуването - дървата за огрев, топлият обяд, социалните помощи. Това значи, че не са свободни. Тук идва ролята на МВР. Полицията трябва да бъде при хората. Тя е гаранция за сигурност и свобода. Органите на реда трябва да са на терен като защита за техните права и тях. Не можем да позволим хората да гласуват между това да гласуват или да получат топъл обяд. Недопустимо е и затова с министър Адемов работим в посока превенция", коментира премиерът.

По думите му главният секретар на МВР е разказал, че купеният вот се осъществява и срещу опростяване на вересии, понякога и в минимален размер от 8 евро от тефтерите за вересия - "два хляба и три слама". "Това е унизително. Гласовете се купуват и с фалшиви пари. Задаваме си въпроса кой стои зад купувачите на вот - кой иска да влезе в парламента чрез лихварите и тефтерите за вересия. Не виждаме политическите партии да ги атакуват, а градят предизборна кампания с атаки към служебното правителство. Няма да слезем на партийния терен, а ще се борим с брокерите на гласове. Правителството е легитимно, защото защитава свободното право на глас, независимо от ударите в гръб. Мисията ни е да покажем на хората, че държавата не е над тях, а до тях", заяви Гюров.

