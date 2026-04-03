Главният секретар на МВР: Гласове вече се купуват с фалшиви евро

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че гласове вече се купуват с фалшиви евро. В среднощен пост във "Фейсбук" той разказва за акция на МВР в Кубрат, където са ударени купувачи на гласове, в които са намерени повече фалшиви, отколкото истински евро.

"Гласове се купуват - дори с фалшиви пари! При акция в Кубрат са установени данни за купуване на гласове в полза на политическа партия. Открити са: 9 800 евро НЕИСТИНСКИ пари, 4 415 евро, около 4 000 турски лири, списък с имена", пише Кандев.

Главният секретар на МВР натъртва, че това не е изолиран случай и че подобни практики се засичат в различни части на страната.

В Румъния е арестуван организаторът на канала за фалшивите евро В Румъния е арестуван шефът на организираната престъпна група, която направи опит да прекара и пусне на пазара над 1,2 млн. фалшиви евро и бе разбита на различни места в София в понеделник вечер. Разкрита е и печатницата на фалшивите евробанкноти.

Преди дни в различни части на София бяха арестувани няколко човека - румънци и италианец, с над 1,2 млн.фалшиви евро. Оказа се, че те идват от Румъния, където беше открита и разбита нелегална печатница за неистинските банкноти. Там бяха открити други близо 1,3 млн. фалшиви евро. На специални пресконференции в Румъния и България бе обявено, че заловените банкноти не са били пускани в обръщение и са ново производство. Една от версиите по случая е, че те са били именно за купуване на гласове.

По-късно Кандев обяви, че е получен "изключително тревожен сигнал в ОДМВР - Смолян за оказван натиск, отправяне на заплахи и извършване на неправомерни действия спрямо потребители на социални услуги и лица от уязвими групи". "Целта на тези действия - недопустимо и цинично влияние върху вота на предстоящите избори в гр. Доспат", пише главният секретар на МВР и добавя, че "особено обезпокоително е, че в сигнала се посочва лице, заемащо длъжност в структура на Дирекция „Социално подпомагане“, което злоупотребява със служебното си положение и достъпа си до хора в най-уязвимо положение".

От поста не става ясно дали е установен и задържан въпросният социален работник, както и дали изобщо има потвърждение на сигнала.