Прокурори и Кандев се похвалиха с осъден, че е купил два гласа за 30 евро

Прокуратурата и главният секретар на МВР Георги Кандев се похвалиха, че мъж е осъден за дадени от него 30 евро на две жени, за да гласуват за определена политическа сила.

Днес още един търговец на гласове получи своята присъда - окончателна и без право на обжалване.



Той е действал на територията на област Търговище.



Очакваме още присъди там - за онези, които се опитаха да откраднат свободния избор. — Гл. комисар Георги Кандев (@georgikandev) 22 април 2026 г.

Този път обаче прокуратурата успя да изпревари Кандев и успя първа да се похвали и да пусне официално съобщение.

"Наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца получи 36-годишен мъж от село Руец, община Търговище. Е.А. е признат за виновен по обвинение на Районна прокуратура - Търговище за това, че предложил и дал на други лица имотна облага с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в произведените на 19 април 2026 година избори за Народно събрание на Република България за определена партия", написа държавното обвинение.

На 4 април 2026 година той предложил и дал на две жени от село Руец сумата от 30 евро, за да гласуват за определена политическа сила на предстоящите към онзи момент избори за народни представители.

Е.А. не е осъждан и няма криминални прояви до момента. Изтърпяването на присъдата се отлага за срок от 3 години, като този период ще бъде изпитателен срок за мъжа.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежат на обжалване.

Под ръководството на Районна прокуратура-Търговище е приключила работата по още две бързи производства за престъпления против изборните права на гражданите. Обвиненията са внесени в съда и предстои разглеждане на делата в съдебна фаза, добавят от прокуратурата.

По-късно се появиха и постовете на Георги Кандев в социалните мрежи. "Днес още един търговец на гласове получи своята присъда - окончателна и без право на обжалване. Той е действал на територията на област Търговище. Очакваме още присъди там - за онези, които се опитаха да откраднат свободния избор", написа и.ф. главният секретар на МВР.

Ден по-рано той се похвали с първа присъда "Съдът постанови присъда по случай на изборно престъпление в ОДМВР Плевен. И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя! Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро.", съобщи тогава Кандев.