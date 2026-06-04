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Цяла общинска структура на ДПС подаде оставка

От ръководството на движението още "изясняват ситуацията" около съвета в Кирково

04 Юни 2026Обновена
Делян Пеевски с кмета на Кирково Шинаси Сюлейман. Снимката е от юни миналата година.
Пресцентър на ДПС-НН
Делян Пеевски с кмета на Кирково Шинаси Сюлейман. Снимката е от юни миналата година.

Общинският съвет на ДПС в Кирково е подал оставка, съобщава БНР-Кърджали. И цитира позиция, според която причината е "натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията".

Членове на съвета, цитирани от bTV, са казали, че на този етап на дневен ред не стои напускането на ДПС, нито преминаването към друга партия.

Засега няма реакция от страна на ДПС. Изглежда информацията е предизвикала объркване в партията, тъй като областният председател Рушен Фейзула е заявил пред радиото, че "все още се уточнява ситуацията и няма яснота относно конкретните мотиви за подадената оставка". Единственото, което междувременно е съобщил партийният пресцентър, е, че парламентарната група на ДПС иска забрана на електрическите тротинетки.

Информацията се разпространява мълниеносно сред различни групи и страници във Фейсбук, свързани с противници на лидера на ДПС Делян Пеевски. Настроението е триумфално – масово се твърди, че това е само началото и много други хора и структури ще напуснат лагера на Пеевски.

Миналата година кметът на Кирково Шинаси Сюлейман беше един от многото местни представители на ДПС, които напуснаха Ахмед Доган, за да преминат към Пеевски. Тогава се твърдеше, че това става по волята на общинските структури и е подкрепено от общинските съветници и кметовете. Тази година Сюлейман беше сред кметовете, които се включиха в кърджалийската листа на ДПС. Той също не е коментирал ситуацията.

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Ключови думи:

ДПС, Кирково

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