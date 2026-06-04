Цяла общинска структура на ДПС подаде оставка

Пресцентър на ДПС-НН Делян Пеевски с кмета на Кирково Шинаси Сюлейман. Снимката е от юни миналата година.

Общинският съвет на ДПС в Кирково е подал оставка, съобщава БНР-Кърджали . И цитира позиция, според която причината е "натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията".

Членове на съвета, цитирани от bTV , са казали, че на този етап на дневен ред не стои напускането на ДПС, нито преминаването към друга партия.

Засега няма реакция от страна на ДПС. Изглежда информацията е предизвикала объркване в партията, тъй като областният председател Рушен Фейзула е заявил пред радиото , че "все още се уточнява ситуацията и няма яснота относно конкретните мотиви за подадената оставка". Единственото, което междувременно е съобщил партийният пресцентър, е, че парламентарната група на ДПС иска забрана на електрическите тротинетки.

Информацията се разпространява мълниеносно сред различни групи и страници във Фейсбук, свързани с противници на лидера на ДПС Делян Пеевски. Настроението е триумфално – масово се твърди, че това е само началото и много други хора и структури ще напуснат лагера на Пеевски.